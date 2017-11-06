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YAŞAM

İklim değişikliği sel riskini artıyor

Küresel ısınmanın artmasıyla birlikte yağmurlar çoğalıyor. Bu da sel baskınlarının ve doğal felaketlerin artmasına neden oluyor. Alman bilim insanları, son çalışmalarında yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

Peru Anwohner in Wasserflut in Lima (picture alliance/dpa/AP Photo)

Basit bir fizik kuralı: Deniz üzerindeki sıcak havanın nem oranı artıyor.  Bu da bulutların çoğalmasına neden oluyor. Neticede daha fazla yağmur yağıyor. Hatta bazen bu yağış miktarı devasa miktarlara ulaşabiliyor. İklim araştırmacıları, 1980’lerden buyana dünya genelindeki yağmur miktarında yüzde 20’lik rekor bir artış tespit etti.

Günümüzde aşırı yağış sonucu taşan nehirlerin neden olduğu sel baskınları, en sık rastlanan doğal felaketler arasında yer alıyor. Küresel ısınma arttıkça âfetler de çoğalıyor.

403 ppm (milyonda bir) ile tarihî rekor seviyesine ulaşan atmosferdeki karbondioksit (CO2) parçacıkları sayesinde küresel ısınmanın daha da artması bekleniyor. Sanayi devrinin başı olarak kabul edilen 1850’lerle mukayese edildiğinde, dünyada ortalama sıcaklık bugün yaklaşık 1°C arttı. Bundan yaklaşık 20 yıl sonra ise artışın 1,5°C seviyesinde olması bekleniyor.

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü (PIK) bünyesinde görevli Alman bilim insanları, çok ayrıntılı bir çalışmaya imza atarak, dünya genelinde bir "sel felaketi risk haritası” çıkarttı. Söz konusu araştırmada, sel baskınlarına karşı alınması gereken önlemlerin bölge bölge, şehir şehir dökümünü yapıldı.

USA Tropensturm Harvey (picture-alliance/AP Photo/C. Riedel)

ABD ve Avrupa'yı bekleyen tehlike

Koruyucu önlemlerin artırılmasının gerekli olduğu bölgeler sıralamasında Endonezya, Hindistan ve Afrka başı çekerken, onları ABD ve Orta Avrupa ülkelerinin takip etmesi dikkat çekiyor. Avrupa’daki riskli ülkeler arasında ise İngiltere, Almanya ve Fransa başı çekiyor. Bent yapımı, nehir ve derelerin ıslahı, inşaat standartlarının yükseltilmesi ya da risk altındaki yerleşim birimlerinin güvenli bölgelere nakli gibi etkin önlemler alınmadığı takdirde, milyonlarca insanın olası sel baskınları sonucu hayatını kaybedebileceği uyarısı yapılıyor.

İklim araştırmasını kaleme alan ekibin yönetici Sven Willner, özellikle ABD ile ilgili çok çarpıcı bir tespitte bulunuyor: “Eğer ABD, büyük bir hızla artan sel felaketi riskinini azaltmak istiyorsa, önümüzdeki 20 yıl içinde koruyucu önlemlerini iki katına çıkartmak zorunda.”

Sel felaketinin meydana geldiği bölgelerde halkın ortalama yüzde 10’unu "azamî hasar grubunu” oluşturuyor. Yani felaket bölgesinde yaşayanların ortalama yüzde 10’u, can ve mal kaybı konusunda yüksek risk altında. Eğer gerekli önlemler alınmazsa, bu risk grubunun oranının çok daha fazla olması kaçınılmaz. Uzmanlar bu durumda, yüksek risk altındaki insan sayısının Kuzey Amerika'da 100 binden 1 milyona, Almanya’da ise 700 bine yükselebileceğini tahmin ediyor.

Japan Taifun Lionrock (picture-alliance/AP Photo/R. Ominato)

Asya'da 156 milyon kişi tehlikede

Almanya’da sel felaketi risk haritasının en hassas eyaletleri olarak Baden-Württemberg, Aşağı Saksonya ve Brandenburg yer alıyor. Buralarda risk endeksi, 20 yıl içinde 8 ile 14 kat artacak. İngiltere ve Fransa’daki risk tablosu da hayli vahim. Önlem alınmadığı sürece sel felaketi riski Fransa’da 15 kat, İngiltere’de ise tam 28 kat artacak.

Tahminlere göre, Güney Amerika'da potansiyel felaket mağdurlarının sayısı önümüzdeki 20 yılda 6 milyondan 12 milyona çıkarken, Afrika’da bu sayısı 25 milyondan 34 milyona, Asya'da ise 70 milyondan 156 milyona yükseliyor. Bu tahminlerin mevcut nüfus verileri ışığında yapıldığını belirten uzmanlar, nüfus artışını dikkate alınmadığını, dolayısıyla gerçek potansiyel mağdur sayısının çok daha fazla olabileceğini kaydediyorlar.

  • Dominica Hurrikan Maria (Getty Images/AFP/Str)

    Küresel risk raporu: Durum ciddi

    Olağandışı hava koşulları

    Dünya Ekonomik Forumu'nun son raporunda uzmanlar ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın öngörülemez politikalarına ve Brexit'in sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunuyor. Bu senenin raporunda ilk sırada ise olağandışı hava koşullarının yarattığı riskler yer alıyor.

  • Indonesien Überschwemmung in Jakarta (Reuters/Beawiharta)

    Küresel risk raporu: Durum ciddi

    Doğal afetler

    Raporda ikinci sırada deprem, volkan patlamaları, toprak kayması, tsunami, fırtına, sel gibi doğal afetler yer alıyor. Aynı şekilde siber saldırılar ya da veri hırsızlığı da ciddi riskler barındırıyor. Listenin beşinci sırasında iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmaması ve iklim değişikliğine uyum sağlanamaması durumunda karşılaşabileceğimiz tehlikeler yer alıyor.

  • Bangladesch Zahl der Toten nach Erdrutschen auf 145 gestiegen (picture alliance/AP Photo/Str)

    Küresel risk raporu: Durum ciddi

    İklim değişikliği ve doğal tehditler

    İklim ve doğa felaketlerine bağlı riskler bu seneki raporun tehlike sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Hazırlanan raporda sadece hali hazırda karşı karşıya olduklarımız değil, gelecek on yıl içerisinde büyük etkisi olabilecek tehlikeler de var.

  • Friedensnobelpreis 2017 ICAN (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    Küresel risk raporu: Durum ciddi

    Büyük yıkım potansiyeli

    Önümüzdeki on yılda en büyük yıkıma neden olabilecek tehlikeler arasında ilk sırada kitle imha silahları geliyor. Dünya Ekonomik Forumu'na göre nükleer, kimyasal ve biyolojik silah teknolojilerindeki gelişmeler uluslararası krizlere neden olup, önemli tahribatlara yol açabilir.

  • Iran Erdbeben in Kermanshah (Hadi Mokhtarian)

    Küresel risk raporu: Durum ciddi

    Tek suçlu insan değil

    İklim ve doğa felaketleri yakın gelecekte karşı karşıya olduğumuz riskler sıralamasında ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Aynı durum iklim değişikliği ve onun yarattığı sonuçlar açısından da geçerli. Eğer insanlık iklim değişikliğine ve onun sonuçlarına uyum sağlayamazsa, önemli sonuçlar ortaya çıkabilir.

  • Iran, Wasserkrise, Zabol (Mehr News)

    Küresel risk raporu: Durum ciddi

    Büyük kuraklık

    Benzer şekilde su krizlerinin de yıkıcı etkileri var. İçme sularının giderek azalması sadece insan sağlığını kötü yönde etkilemekle kalmıyor aynı şekilde ekonomi üzerinde de olumsuz sonuçlar doğuruyor.

  • Griechenland Armut Bettlerin Symbolbild (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

    Küresel risk raporu: Durum ciddi

    Ekonomi için şimdilik tehlike yok

    Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikeler arasında "ekonomik riskler" ilk 5 arasında bulunmuyor. 2008'de yaşanan finansal kriz sonrasındaki dönemde menkul kıymetler piyasasındaki çöküş, mali krizler ve Çin'deki büyümenin yavaşlamasının etkileri sürüyordu. Bu risklerin halen devam ettiği inkar edilmese de geçmişteki kadar tehlikeli değiller.


‘Dünya genelinde önlemler artırılmalı'

Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü uzmanları,  toplanan çok sayıdaki veriden yararalanarak bilgisayarda bir simülasyon oluşturdu. Sven Willner, "Burada belki dünyanın en ücra köşelerindeki tüm nehirler yer almıyor. Ama insanların yoğun olarak yaşadığı, ekonomik değerlerin üst seviyede bulunduğu ve sel felaketi riskinin yüksek olduğu yerlerin tümü gösteriliyor. Önem arz eden noktaların neresi olduğuna dair yeterince bilgiye sahibiz” şeklinde konuşuyor.

Araştırmaya katkıda bulunan uzmanlardan Anders Levermann ise şu bilgileri aktarıyor: “Araştırmamızda, insanların halihazrdaki selden korunma seviyesini muhafaza etmek istediklerini varsaydık. Bu korumanın üst düzeyde olduğu ülkelerde, standardın muhafazası ve insanların, sel baskınlarında evlerini tahliye etmek zorunda kalmaması için büyük çaba gösterilmesi gerekiyor.”

Indonesien Überschwemmung in Jakarta (picture-alliance/dpa/AP-Photo/D. Alangkara)

Bu tavsiyelere kulak tıkamanın vahim sonuçlarının olabileceğine dikkat çeken Levermann, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Dünya genelinde insanların güvende olabilmesi için, aşırı yağış, sel felaketi ve nehirlerin taşmasını önleyecek tedbirlerin yerel bazda şimdiden alınmaya başlanması gerekiyor. Küresel ısınmanın 2 derece daha artmasını önlemek için de kömür, petrol ve doğal gaz kullanımından vazgeçilmesi gerekiyor. Zira ortalama sıcaklığın 2 derece daha artması durumunda, pek çok yerde önleyici tedbirler almak neredeyse imkansız hale gelecektir.”

Tabi bir de işin mali boyutu var. Ortalama sıcaklığın 1 °C yükselmesiyle birlikten artan doğal felaketlerin neden olduğu maddi hasar da devasa boyutlarda. Dünyanın en büyük reasürans* sigortası olan Munich RE’nin hesaplamasına göre, geçen yıl kasırga, sel baskını ve depremler nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 330 milyar ABD Doları maddi hasar meydana geldi. Oysa bu miktar, 2005 yılından önce ortalama 100 milyarı ancak buluyordu.

*Reasürans: Sigorta şirketlerinin, üstlerindeki risklerin bir bölümünü ya da tamamını başka bir sigorta şirketine tekrar sigortalatması.

Gero Rueter

© Deutsche Welle Türkçe

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Küresel risk raporu: Durum ciddi

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