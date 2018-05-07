İklim anlaşmasının "kural kitabı" yazılamadı

Paris İklim Anlaşması'nın "kural kitabının" yazılması için Almanya'nın Bonn kentinde iki haftadır süren görüşmeler sonuçsuz kaldı. Hükümetlerin son derece yavaş ilerleme sergilemesi üzerine diplomatik tıkanıklığı aşmak için yeniden müzakerelere geçildi.

Bonn'da bir araya gelen yaklaşık 180 ülkeden yetkililer, zengin ülkelerin gelişmekte olan ülkelere artan sıcaklıklarla baş edebilmeleri ve emisyonların azaltılması için 2020'ye kadar taahhüt ettikleri 100 milyar doların nasıl finanse edileceği konusunda uzlaşamadı.

Reuters haber ajansına konuşan en az gelişmiş ülkeler grubunun başkanı Gebru Jember Endalew konuyla ilgili olarak "Bir başarısızlıktan söz edemeyiz ancak genel olarak yavaş bir ilerleme var" dedi. Yoksul ülkeler kıtlık, seller ve deniz seviyesinin yükselmesinden en fazla etkilenen ülkeler arasında.

Delegeler 3-8 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ek bir oturum düzenleme konusunda uzlaştı. Aralık ayında da Polonya'nın Katoviçe kentinde çevre bakanları Paris İklim Anlaşması'nın kural kitabını anlaşmaya bağlamak üzere bir araya gelecek.

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2015 Paris İklim Anlaşması fosil yakıt çağına son verme hedefini ortaya koyuyor. Anlaşma bir trilyon doların temiz enerji kaynağı olan rüzgâr ve güneş gücüne kaydırılmasıyla sıcaklıklardaki artışları sınırlamayı öngörüyor. Anlaşma gelişmekte olan ülkelere mali akışların nasıl ölçüleceği, ülkelerin sera gazı emisyonlarındaki kesintileri nasıl rapor edeceği ya da görüntüleyeceği, küresel ısınmayı sınırlandırmak için ulusal hedeflerin her beş yılda bir nasıl artırılacağı gibi konularda çeşitli belirsizlikler içeriyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Yönetici Sekreteri Patricia Espinosa "Önümüzdeki üç ay içinde önümüzde yapılacak birçok iş olduğu ve Katoviçe'den iyi bir sonuç elde edebilmek için ilerlemenin hızını artırmamız gerektiği konusunda çok çok net olmalıyız" diye konuştu. Espinosa Bonn'da elde edilen ilerlemenin "tatmin edici" olduğunu söyledi.

Söz konusu "kural kitabının" hazırlanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayındaki geri çekilme kararı sonrasında Paris Anlaşması'nın önündeki önemli sınavlar arasında görülüyor. Avrupa Komisyonu'ndan Elina Bardram, emisyonların kısıtlanması, iklim değişikliğine uyum sağlanması ve finansman ile ilgili net kuralların, anlaşmanın hayata geçirilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Bardram "Katoviçe'de tüm asıl detaylarda uzlaşma sağlanamayacağını kabul etmek zorundayız" dedi.

2018 yılındaki görüşmelere başkanlık eden Fiji'nin başmüzakerecisi Luke Daunivalu da söz konusu "kural kitabı" ile ilgili olarak "Ne kadar kalın ya da ne kadar ince olacağı şu anda ucu açık bir soru. Bangkok'ta bu biraz daha açıklık kazanacak" dedi.

Devletlerin şu anda verdiği sözler dünyayı 3 derecelik bir küresel ısınma düzeyinde tutmaya yetiyor. Paris İklim Anlaşması'nda ise küresel ısınmayı 2 derecenin altına düşürme hedefi benimsenmişti.

Reuters/EC,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe