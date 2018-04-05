İfade vermeye hazırlanan Zuckerberg: Çok üzgünüm

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, kısa süre önce ortaya çıkan veri skandalıyla ilgili sorumluluğun tamamıyla kendine ait olduğunu söyledi.

Zuckerberg skandalla ilgili Salı günü Senato'da, Çarşamba günüyse Temsilciler Meclisi'nde ifade verecek.

Zuckerberg'in Temsilciler Meclisi bünyesindeki Enerji ve Ticaret Komisyonu'nda okumak üzere hazırladığı yazılı ifadenin bazı bölümleri kamuoyuna açıklandı.

Zuckerberg, söz konusu komisyon tarafından açıklanan ifadesinde, "Sorumluluğumuzu yeterince kapsamlı bir biçimde dikkate almadık ve bu büyük bir hataydı. Bu benim hatamdı ve çok üzgünüm" diyen Zuckerberg, "Facebook'u ben kurdum, yönetiyorum ve burada olan şeylerden ben sorumluyum" ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, Facebook'u "idealist ve optimist bir şirket" olarak nitelendirerek "İnsanları birbirlerine bağlamanın getirebileceği tüm iyi taraflara odaklandık" dedi. "Ancak bunların kötü niyetle kullanılmasını engellemek için yeterince çalışmadığımız da şimdi apaçık ortada" diyen Zuckerberg, iki milyar kişi tarafından kullanılan bir platformun "yalan haber, seçimlere yabancı müdahale, nefret söylemi ve veri güvenliği" gibi konularda istismar ve manipüle edilebileceğini anlamakta başarısız olduğunu kabul etti.

Video izle 01:11 Paylaş Mark Zuckerberg özür diledi E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2vlbP Mark Zuckerberg özür diledi

Takım elbise giydi

Veri güvenliği konusunda daha fazla yatırım yapılması talimatı verdiğini kaydeden Zuckerberg, kendileri için "Facebook topluluğunu korumanın kâr maksimizasyonundan daha önemli olduğunu" söyledi.

Zuckerberg, vereceği ifade öncesi ABD'li senatör ve milletvekilleriyle özel görüşmeler gerçekleştirmek için asistanı Andrea Besmehn'le birlikte Kongre binasına gitti.Rahat giyim tarzıyla bilinen Zuckerberg'in, Kongre ziyaretinde, kendisiyle özdeşleşen gri tişörtünün yerine takım elbise giyip kravat takmayı tercih ettiği gözlendi.

Pazartesi günü Zuckerberg'le bir araya gelen Demokrat Partili Senatör Bill Nelson, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Zuckerberg'in "konuyu ciddiye aldığını" söyledi. "Kendisinin yasal düzenlemenin eli kulağında olabileceğini anladığını düşünüyorum" diye konuşan Nelson, Kongre üyelerinin diğer sosyal medya platformlarını da inceleyeceğini ve gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçireceğini kaydetti.

Mart ayında yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verinin İngiliz veri analiz firması Cambridge Analytica'nın eline geçtiği ortaya çıkmıştı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix'in, söz konusu verilerin ABD seçimlerinde Donald Trump lehine kullanıldığını itiraf ederken çekilen gizli görüntüleri basına yansımıştı. AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova ve Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, Facebook'tan veri güvenliği skandalının aydınlatılmasını istemişti.

AFP,AP/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe