 İbadi: Türkiye′ye saldırılara izin vermeyeceğiz | TÜRKİYE | DW | 27.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

İbadi: Türkiye'ye saldırılara izin vermeyeceğiz

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türk mevkidaşı Yıldırım ile telefon görüşmesinde, Irak'ta bulunan "yabancı güçlerin" Türkiye'ye saldırı yapmalarına izin vermeyeceklerini söyledi.

Irak Ministerpräsident Haider al-Abadi erklärt Sieg gegen IS (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

Irak Başbakanı Haydar İbadi Salı günü Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile telefonda görüştü.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile telefonda konuşan Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Iraklı güçlerin Türkiye'ye yönelik saldırı yapabilecek "yabancı güçleri" engelleyeceğini söyledi.

Salı günü gerçekleşen telefon görüşmesi sonrası Irak Başbakanlık Ofisinden açıklama yapıldı. Açıklamada  İbadi'nin, yabancı güçlerin Türkiye'ye yönelik sınır ötesi saldırılarını engellemek için Iraklı güçlere talimat verildiğini aktardığı belirtildi.

Açıklamada İbadi'nin "Türkiye'ye yönelik her sınır ihlalini reddediyoruz" dediği kaydedilirken, Iraklı güçlerin ülkenin bütün sınırlarında kontrol sağladığı da belirtildi.

"Komşu ve dost Irak"

Görüşme ile ilgili açıklama yayınlayan Türk Başbakanlık Ofisi ise görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını kaydetti.

Terörle mücadelede "komşumuz ve dostumuz" Irak'la yakın işbirliğine önem verildiğinin vurgulandığı açıklamada, "DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, PKK terör örgütüne karşı da, komşuluk ilişkilerimiz çerçevesinde gerekli önlemleri almasını beklediğimiz… ifade edilmiştir" denildi.

Geçen hafta başında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de ocak ayından bu yana sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonunu Irak'ın Sincar bölgesini kapsayacak şekilde genişletebileceğini söylemişti.

Erdoğan'ın sözlerine tepki veren Irak, komşu ülkelerden askeri operasyon düzenleyen herhangi bir gücün varlığına izin vermeyeceğini belirtmişti.

Pazar günü yaptığı açıklamada bölgeye operasyonların başladığını duyuran Erdoğan, dünkü açıklamasında ise Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerinde bulunduğuna dair kendisine istihbarat aktarıldığını belirtmişti.

2014'te Sincar'da IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonun ardından PKK bölgedeki varlığını güçlendirmişti.

Rtr,dpa,DW/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan: Stratejik hedef AB'ye tam üyelik

Avrupa Birliği liderleriyle görüşmek üzere Varna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin, Ankara'nın stratejik hedefi olmaya devam ettiğini söyledi. (26.03.2018)  

Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon mesajı

Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız" dedi. Erdoğan Kuzey Irak'taki Sincar bölgesine de operasyonların başladığını söyledi. (25.03.2018)  

PKK Sincar’dan çekileceğini açıkladı

PKK, Türkiye ile Irak hükümetleri arasında tartışma konusu olan Sincar’daki güçlerini çekeceğini duyurdu. (23.03.2018)  

Irak’tan Erdoğan'a Sincar tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gerekirse Sincar’a gireriz” açıklamasına Irak hükümetinden tepki geldi. Irak Dışişleri Bakanı Caferi olası bir müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi. (21.03.2018)  

Benzer içerik

Syrien Krieg - Kämpfer der Sinjar Resistance Units

PKK Sincar’dan çekileceğini açıkladı 23.03.2018

PKK, Türkiye ile Irak hükümetleri arasında tartışma konusu olan Sincar’daki güçlerini çekeceğini duyurdu.

Türkei Trabzon Auftriit Erdogan

Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon mesajı 25.03.2018

Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız" dedi. Erdoğan Kuzey Irak'taki Sincar bölgesine de operasyonların başladığını söyledi.

Deutschland Irak Außenminister Ibrahim al-Dschafari bei Frank-Walter Steinmeier in Berlin

Irak’tan Erdoğan'a Sincar tepkisi 21.03.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gerekirse Sincar’a gireriz” açıklamasına Irak hükümetinden tepki geldi. Irak Dışişleri Bakanı Caferi olası bir müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bulgarien Warna Donald Tusk und Tayyip Erdogan (Reuters/S. Nenov)

AB: Çözüm veya uzlaşma yok

AB Konseyi Başkanı Tusk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan Türkiye-AB zirvesinin bir çözüm ya da uzlaşma sağlamadığını söyledi. Erdoğan ise ilişkiler açısından "Zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz" dedi.  

FOTO-GALERİ

default

Denizcilikte devleşme yarışı

"CMA CGM Antoine de Saint Exupéry“ Hamburg limanına giriş yapan şimdiye kadarki en büyük gemi özelliğini taşıyor. Ancak gelecekte gemilerin hacmi büyümekle kalmayacak, aynı zamanda daha fazla otonom hale gelecek.  