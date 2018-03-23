İbadi: Türkiye'ye saldırılara izin vermeyeceğiz

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile telefonda konuşan Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Iraklı güçlerin Türkiye'ye yönelik saldırı yapabilecek "yabancı güçleri" engelleyeceğini söyledi.

Salı günü gerçekleşen telefon görüşmesi sonrası Irak Başbakanlık Ofisinden açıklama yapıldı. Açıklamada İbadi'nin, yabancı güçlerin Türkiye'ye yönelik sınır ötesi saldırılarını engellemek için Iraklı güçlere talimat verildiğini aktardığı belirtildi.

Açıklamada İbadi'nin "Türkiye'ye yönelik her sınır ihlalini reddediyoruz" dediği kaydedilirken, Iraklı güçlerin ülkenin bütün sınırlarında kontrol sağladığı da belirtildi.

"Komşu ve dost Irak"

Görüşme ile ilgili açıklama yayınlayan Türk Başbakanlık Ofisi ise görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını kaydetti.

Terörle mücadelede "komşumuz ve dostumuz" Irak'la yakın işbirliğine önem verildiğinin vurgulandığı açıklamada, "DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, PKK terör örgütüne karşı da, komşuluk ilişkilerimiz çerçevesinde gerekli önlemleri almasını beklediğimiz… ifade edilmiştir" denildi.

Geçen hafta başında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de ocak ayından bu yana sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonunu Irak'ın Sincar bölgesini kapsayacak şekilde genişletebileceğini söylemişti.

Erdoğan'ın sözlerine tepki veren Irak, komşu ülkelerden askeri operasyon düzenleyen herhangi bir gücün varlığına izin vermeyeceğini belirtmişti.

Pazar günü yaptığı açıklamada bölgeye operasyonların başladığını duyuran Erdoğan, dünkü açıklamasında ise Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerinde bulunduğuna dair kendisine istihbarat aktarıldığını belirtmişti.

2014'te Sincar'da IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonun ardından PKK bölgedeki varlığını güçlendirmişti.

Rtr,dpa,DW/DÇÜ,ÖA

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