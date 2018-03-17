 IŞİD′li Almanların çocukları için arındırma planı | ALMANYA | DW | 01.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

IŞİD'li Almanların çocukları için arındırma planı

Alman hükümeti IŞİD militanlarının Alman eşlerinden olan çocukların ülkeye getirilerek topluma kazandırılmasını planlıyor. Aksi takdirde Almanya’da yeni bir radikal kuşağın yetişmesinden endişe ediliyor.

IS trainiert Kinder an Waffen (picture-alliance/dpa/G. Habibi)

Alman hükümeti, IŞİD militanlarının Alman eşlerinden olan çocuklarını Almanya'ya getirmek ve burada radikal akımlardan arındırıp topluma kazandırmayı planlıyor. Bild am Sonntag gazetesinin Alman İçişleri Bakanlığı'nın kurum içi raporuna dayandırdığı haberine göre Almanya'ya gelen çocukların rehabilitasyonu için aile yakınları ve sosyal kurumların ilgilenmesi öngörülüyor.

Habere göre Alman pasaportuna sahip en az 270 kadın çocuklarıyla birlikte Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde bulunuyor. Habere dayanak olan raporda ayrıca istihbarat birimlerinin verilerine göre çocukların yaklaşık yarısının iç savaş bölgesinde doğduğu kaydediliyor.

Almanya’nın iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanı Hans-Georg Maaßen de geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak'tan geri dönen Alman kadınlar, gençler ve çocuklar olduğunu bildirmişti. Çatışmalar nedeniyle IŞİD militanlarının yakınlarını savaş bölgesinden uzaklaştırarak Batı’ya geri gönderdiğini belirten Maaßen, bu gelişmenin Anayasayı Koruma Teşkilatı'na zorluk çıkardığını kaydetmişti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Maaßen, "IŞİD'in hakim olduğu bölgelerdeki ‘okullarda' beyni yıkanan ve ciddi ölçüde radikalleşen çocuklar var. Bu bizim için bir sorun, zira bu çocuklar ve gençler tehlikeli olabilir” şeklinde konuşmuştu. Maaßen, ekim ayında da bir uyarıda bulunmuş ve Almanya’ya geri dönen radikal İslamcıların çocuklarının yeni IŞİD militanları kuşağı olarak yetişebileceğini bildirmişti. 

dpa, AÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

IŞİD'e katılan Türk kadına Irak'ta idam cezası

Aralarında Türklerin de olduğu 10 sanığı müebbet hapis cezasına çarptıran Irak mahkemesi, IŞİD'e katılmakla suçlanan bir Türk kadını ise idam cezasına mahkum etti. (19.02.2018)  

Avrupa'nın 'yabancı savaşçılar' endişesi

Suriye ve Irak'ta, IŞİD'e büyük darbe vuruldu. Ancak DW Türkçe'ye konuşan uzmanlar, IŞİD ideolojisinin ve geri dönmekte olan yabancı savaşçıların, büyük tehdit oluşturduğu konusunda uyarıyor. (17.02.2018)  

Almanya'da yeni kuşak cihatçı tehlikesi: Geri dönen çocuklar

Alman güvenlik birimleri, Irak ve Suriye'ye giden radikal İslamcıların çocuklarından 100'den fazlasının Almanya'ya geri döneceğini tahmin ediyor. Almanya'da yeni bir radikal kuşağın yetişmesinden endişe ediliyor. (08.01.2018)  

IŞİD üyelerinin çocukları Almanya'ya getiriliyor

Almanya, Irak’ta anneleriyle birlikte tutuklu bulunan Alman vatandaşı IŞİD üyelerinin çocuklarını geri getirmek için harekete geçti. (23.11.2017)  

Benzer içerik

Syrien Islamisten Brigade

İç istihbarattan "yalnız kurt" uyarısı 17.03.2018

Spiegel'e göre Anayasayı Koruma Teşkilatı, IŞİD sempatizanı olan ve tek başına hareket eden cihatçıların saldırı çağrılarında artış olduğunu kaydetti. Yalnız kurtların hedefindeyse çocukların olduğu uyarısı var.

Hans-Georg Maaßen, Präsident Bundesamt für Verfassungsschutz

Almanya’da radikal İslamcı tehlikesi 10.12.2017

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen çatışma tecrübesine sahip Kuzey Kafkasya bölgesinden radikal İslamcıların Almanya için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Syrien IS brennende Ölquelle

Terör kendini nasıl finanse ediyor? 29.04.2018

Eş Şebab fildişi, Taliban afyon, IŞİD de petrol satıyor. Bulundukları ülkelerin ekonomisini sömüren terör örgütlerinin sürekli yeni yöntemleri başvurması ise mali kaynaklarının kurutulmasını güçleştiriyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Kurden Demonstration in Düsseldorf (picture alliance / Marcel Kusch/dpa)

PKK bayrağı çağrısı Berlin'de kaygı yarattı

Berlin'de aşırı sol grupların 1 Mayıs gösterisinde yasaklı PKK bayraklarını taşıma çağrısı, olay çıkabileceği kaygısı yarattı. Eyalet İçişleri Bakanı, gösteriyi "yakından takip edeceklerini" açıkladı.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 