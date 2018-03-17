IŞİD'li Almanların çocukları için arındırma planı

Alman hükümeti, IŞİD militanlarının Alman eşlerinden olan çocuklarını Almanya'ya getirmek ve burada radikal akımlardan arındırıp topluma kazandırmayı planlıyor. Bild am Sonntag gazetesinin Alman İçişleri Bakanlığı'nın kurum içi raporuna dayandırdığı haberine göre Almanya'ya gelen çocukların rehabilitasyonu için aile yakınları ve sosyal kurumların ilgilenmesi öngörülüyor.

Habere göre Alman pasaportuna sahip en az 270 kadın çocuklarıyla birlikte Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde bulunuyor. Habere dayanak olan raporda ayrıca istihbarat birimlerinin verilerine göre çocukların yaklaşık yarısının iç savaş bölgesinde doğduğu kaydediliyor.

Almanya’nın iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanı Hans-Georg Maaßen de geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak'tan geri dönen Alman kadınlar, gençler ve çocuklar olduğunu bildirmişti. Çatışmalar nedeniyle IŞİD militanlarının yakınlarını savaş bölgesinden uzaklaştırarak Batı’ya geri gönderdiğini belirten Maaßen, bu gelişmenin Anayasayı Koruma Teşkilatı'na zorluk çıkardığını kaydetmişti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Maaßen, "IŞİD'in hakim olduğu bölgelerdeki ‘okullarda' beyni yıkanan ve ciddi ölçüde radikalleşen çocuklar var. Bu bizim için bir sorun, zira bu çocuklar ve gençler tehlikeli olabilir” şeklinde konuşmuştu. Maaßen, ekim ayında da bir uyarıda bulunmuş ve Almanya’ya geri dönen radikal İslamcıların çocuklarının yeni IŞİD militanları kuşağı olarak yetişebileceğini bildirmişti.

dpa, AÜ/HS

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