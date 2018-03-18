 HRW: Türkiye sosyal medyada Afrin′i eleştirenlere baskı uyguluyor | TÜRKİYE | DW | 27.03.2018
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TÜRKİYE

HRW: Türkiye sosyal medyada Afrin'i eleştirenlere baskı uyguluyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ankara'yı sosyal medyada Afrin harekatını eleştirenleri baskı altına almakla suçladı. HRW, Türkiye'nin terörle mücadele yasalarını "suistimal ettiğini" söyledi.

Symbolbild Türkei Twitter Sperrung Zensur (AFP/Getty Images/OZAN KOSE)

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türk hükümetini Zeytin Dalı Harekatı'nı barışçıl bir biçimde eleştiren sosyal medya kullanıcılarına baskı uygulamakla suçladı.

HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, Salı günü yaptığı açıklamada, "İnsanları barış çağrısı içerikli tweetlerinden ötürü gözaltına almak, Türk hükümetinin düştüğü son nokta" şeklinde konuştu. Williamson Ankara'ya, sürdürdüğü politikaları hedef alan barışçıl eleştirileri kabul etmesi ve "bu absürd vakalardan" vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre, Türkiye'nin Afrin'deki askeri harekatının başladığı 20 Ocak ila 26 Şubat arasında 648 kişi sosyal medyada "propaganda" yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. HRW, bu kişilerin ağırlıklı olarak Twitter ve Facebook'ta harekatı eleştirmiş olan gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri olduğunu açıkladı.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana operasyona yönelik sosyal medya paylaşımları yapan ve operasyonla ilgili eylemlere katıldığı tespit edilen 786 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. (19.02.2018)

TSK'nın Afrin operasyonuyla ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili gözaltılar sürerken, "yapılmayan paylaşımlar" nedeniyle hedef gösterilenlerin sayısı da artıyor. Türkiye'de linç kültürü olağanlaşıyor mu? (31.01.2018)

Öte yandan HRW, Ankara'yı terörle mücadele yasalarını suistimal ederek muhaliflere karşı kullanmakla suçladı. Bu çerçevede beş vakayı listeleyen HRW, Afrin harekatını #NoToWarInAfrin (Afrin'de savaşa hayır) hashtagiyle eleştiren LGBTİ aktivisti Ali Erol'un gözaltına alınmasını buna örnek gösterdi.

Erol'un hiçbir tweetenin şiddet çağrısında bulunmadığına vurgu yapan HRW, Erol'un geçici olarak gözaltına alındığını ve hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamalarıyla açılan soruşturmanın sürmekte olduğunu kaydetti.

DW,dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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