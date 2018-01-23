HRW: Myanmar Rohingya köylerinin buldozerle üzerinden geçti | DÜNYA | DW | 23.02.2018

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Arakan bölgesinin yeni uydu görüntüleri, Myanmar makamlarının eskiden Rohingya Müslümanlarının yaşadığı köylerin üzerinden buldozerle geçtiğini su yüzüne çıkardı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), söz konusu köylerin Myanmar devleti tarafından yürütülen "etnik temizlik kampanyası" çerçevesinde yakılmış olan Rohingya köyleri olduğunu açıkladı. HRW, 2017 yılının sonundan bu yana en az 55 köyün yerle bir edildiğini belirtti.

HRW'nin Asya direktörü Brad Adams DW'ye yaptığı açıklamada, "Myanmar makamları ölümlerle ilgili kanıtların üzerini örtmek ve Rohingya Müslümanlarına ait toprakları ellerinden almak istiyor. Mezarlar, kullanılan silahlar ya da suç mahalliyle suçlular arasında bağlantı kuran başka kanıtların bulunmasını zorlaştırmak istiyorlar" dedi. Adams, "Bu, Myanmar yönetiminin etnik temizlik mentalitesini de yansıtıyor" şeklinde konuştu.

"Rastgele" uydu görüntülerinin yaşananların yalnızca sınırlı bir kısmına ışık tuttuğuna vurgu yapan Adams, durumun aslında çok daha kötü olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

"Yeni köy planı"

Üzerinden geçilmiş Rohingya köylerinin gökyüzünden çekilmiş fotoğrafları ilk kez 9 Şubat'ta, AB'nin Myanmar temsilcisi Kristian Schmidt'in Maungdaw'ın güneyinde yerle bir edilmiş bir bölgenin fotoğraflarını tweetlemesiyle ortaya çıktı.

Myanmar hükümeti, sözkonusu köylerin üzerinden buldozerle geçilmesinin "köylerin gelişmiş yol ve evlerle yeniden inşası planının bir parçası" olduğunu savundu. Myanmar'ın Sosyal Refah Bakanı Win Myat Aye, Şubat ayı başında AFP'ye yaptığı açıklamada, "Rohingya Müslümanı mültecilerin geri döndüklerinde memleketleri ya da memleketlerine en yakın yerde yaşayabileceklerini" söylemişti.

Myanmar ve Bangladeş, Rohingya Müslümanı mültecilerin iki yıl içerisinde iadesi edilmesine ilişkin uzlaşmaya varmış olmalarına rağmen HRW, "Myanmar'a hiçbir mültecinin dönmediğini ve Rohingyaların Arakan'dan kaçmayı sürdürdüğünü" söylüyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 13 Şubat'ta katıldığı BM Güvenlik Konseyi oturumunda, "koşulların henüz Rohingya Müslümanı mültecilerin ülkelerine gönüllü olarak iadesine olanak sağlamadığını" çünkü kaçış nedenleriyle henüz yüzleşilmediğini söylemişti.

HRW'den Brad Adams, "Rohingya Müslümanları uzun bir süre dönmeyecek çünkü Myanmar devletine güvenmiyorlar. Ben şahsen Rohingya olsaydım, dönmeye cesaret edemezdim" diyor.

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HRW'den BM'ye izin çağrısı

HRW, Myanmar'a bir BM araştırma ekibinin Arakan bölgesine girişine izin verilmesi için çağrıda bulundu. Myanmar ise BM ekibine vize vermeyi reddetti. Myanmar'ın şu ana kadar bağımsız medya ve insan hakları örgütlerinin bölgeye erişimini engellediği biliniyor. Bölgeyi ziyaret şu anda sadece devletin düzenlediği rehberli turlar kapsamında mümkün olabiliyor.

Şu ana kadar Myanmar tarafından uygulanan askeri ve sivil şiddete maruz kalan yaklaşık 700 bin Rohingya Müslümanı, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan komşu ülke Bangladeş'e kaçmış bulunuyor.

AshutoshPandey

© Deutsche Welle Türkçe