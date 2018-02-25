Hristiyan Demokratlardan büyük koalisyona onay | ALMANYA | DW | 26.02.2018

Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) kongresinde yaklaşık bin delege, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile varılan "büyük koalisyon" anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Başbakan Angela Merkel, Pazartesi günü Berlin'de düzenlenen kongrede yaklaşık bir saat süren bir konuşma yaparak, delegeleri büyük koalisyon anlaşması lehinde oy kullanmaya çağırdı. Partisinin 24 Eylül seçimlerinde oy kaybı yaşamasının kendisini "hayal kırıklığına" uğrattığına değinen Merkel, seçim gecesi yaptığı konuşmada ifade ettiği gibi "Hristiyan Birlik partileri olmaksızın hükümetin kurulamayacağına" vurgu yaptı. Merkel, elde edilen seçim sonucunun CDU'ya "insanların sorularına cevap verme" yükümlülüğünü getirdiğini belirtti.

"Almanlar huzursuz"

Alman toplumunda bir "huzursuzluk" olduğunu ve bunun devlet kurumlarının işlevselliğini, teknik ilerlemeyi, dijitalleşmeyi ve Almanya'yı çevreleyen dünyadaki gelişmeleri etkilediğini söyleyen Başbakan, seçimlerde meclise ilk kez giren sağ popülist Almanya İçin Alternatif'in (AfD) sergilediği performansa atıfta bulundu. Merkel, "Bu bize önümüzde aşılması gereken yepyeni zorlukların olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Popülizm ve antisemitizmle mücadele mesajı veren Merkel, "Bayağı ve nefret dolu sözlerle ülkemizde dolananlar, kararlı direnişimizle karşılaşacaklar" dedi. Yahudi düşmanlığının Almanya'da "hiçbir işi olmadığına" değinen Merkel, "Benim için Yahudi düşmanı kışkırtılıcılığın Müslüman göçmenlerden, AfD'den ya da aşırı soldan gelmesi arasında hiçbir fark yoktur" dedi.

Varılan koalisyon anlaşmasının "aileleri güçlendirdiğine" ve "eğitim ve araştırma harcamalarını artırdığına" değinen Merkel, ­iç güvenlik konusunda "sıfır tolerans" politikası uygulanacağını vurguladı. Angela Merkel, konuşmasında önceki hükümette maliye bakanı olan ve şimdi meclis başkanlığı koltuğuna oturan Wolfgang Schäuble ve eski içişleri bakanı Thomas de Maizière'nin de aralarında olduğu eski bakanlara teşekkür etti.

Öte yandan kongrede, birkaç gün önce Merkel'in sözkonusu görev için önerdiği Saarland Eyalet Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer da Peter Tauber'dan boşalan genel sekreterlik görevine seçildi.

Angela Merkel ve Annegret Kramp-Karrenbauer

CDU'nun gençlik teşkilatı Junge Union'un (Genç Birlik) lideri Paul Ziemiak ise kongrede gerçekleştirdiği konuşmada, partinin "profilini sertleştirmek için daha fazla tartışmak zorunda olduğunu" söyledi.

Top SPD üyelerinde

Seçimlerin yapıldığı 24 Eylül'den bu yana hükümetsiz olan Almanya'da son dört yılda olduğu gibi yeniden büyük koalisyon kurulmasının önünde son bir engel bulunuyor. Söz konusu anlaşmaya SPD'nin nihai bir onay vermesi ve koalisyon kurulması için, parti üyelerinin yarısından fazlasının parti içi oylamada anlaşamaya "Evet" demesi gerekiyor.

21 Ocak'ta Bonn'da düzenlenen olağanüstü parti kurultayında SPD'li delegeler, Hristiyan Birlik partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay vermişti. Oylamada 642 delegeden 362'si "Evet" oyu kullanmıştı.

463 binden fazla parti üyesi, oylarını 2 Mart Cuma gününe kadar kullanabilecek. Sonuçlar 4 Mart Pazar günü açıklanacak.

dpa,AFP/BÜ,BÖ

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