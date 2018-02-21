 Hristiyan Demokrat Birlik Sözcüsü: Türkiye Afrin′den çekilsin | ALMANYA | DW | 21.02.2018
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ALMANYA

Hristiyan Demokrat Birlik Sözcüsü: Türkiye Afrin'den çekilsin

Hristiyan Demokrat Birlik Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, Türkiye'ye askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmesi çağrısı yaptı. Hardt, Türkiye'nin düzenlediği "Zeytin Dalı" harekatının "orantısız" olduğunu söyledi.

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Jürgen Hardt

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Suriye'nin Doğu Guta ve Afrin bölgelerinde giderek artan gerilime uluslararası toplumdan sert tepkiler geldi. BM Genel Sekreteri Guterres Rusya, Türkiye ve İran'ı "verdikleri sözleri" tutmaya çağırdı. (21.02.2018)

Afrin'e giden Suriye hükümetine bağlı milislerin topçu atışı üzerine bölgeden çekildiği belirtiliyor. Afrin'deki son durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O dosya şimdilik kapanmış vaziyette" dedi. (20.02.2018)

Türkiye'nin "Zeytin Dalı" harekatı bundan tam bir ay önce başladı. Esad yanlısı güçlerin Afrin'e gireceği iddialarından ötürü son dönemde bölgede tansiyon daha da yükseldi. İşte Afrin operasyonunun ilk ayının bilançosu: (20.02.2018)

Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, Türkiye'ye Afrin bölgesinde YPG'ye karşı sürdürdüğü askeri harekatı sona erdirme ve bölgeden çekilme çağrısında bulundu.

Çarşamba günü Deutschlandfunk radyosuna konuşan Hardt, "Bu harekatın orantısız olduğunu düşünüyorum" dedi. "Türk hükümetinin bu harekatı hızlı bir biçimde sonlandırması ve Suriye'yle sınırının kontrolüne odaklanmasının akıllıca olacağı kanısındayım" şeklinde konuşan Hardt,  NATO'nun üst siyasi karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyi'nin (NAC) de Türkiye'ye karşı bu tutumu benimsemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de AWACS misyonu çerçevesinde Konya'daki NATO Üssü'nde konuşlanmış Alman askerlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Hardt, askerlerin buradan çekilmesinin bir hata olacağını kaydetti ve Türkiye'nin bu uçakları Suriye'de düzenlediği harekat için kullanmasının söz konusu olmadığını aktardı.

NATO üssü olan Konya üssünde IŞİD karşıtı koalisyona destek vermek üzere konuşlandırılan AWACS erken uyarı ve gözlem uçakları kapsamında şu an 10 ila 15 Alman askeri görev yapıyor.

"Türkiye Suriye'yle savaşmıyor"

Jürgen Hardt, Türkiye'nin henüz Suriye'yle savaş halinde olmadığını düşündüğünü söyledi. Buna rağmen Türkiye'nin bir şekilde Suriye'deki çatışmanın içine çekilme tehdidinin mevcut olduğunu düşündüğünü belirten Hardt, bunun Türkiye için tehlikeli olduğunu savundu. NATO Antlaşması'nın 5'inci maddesinde geçen "bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği" ifadesi çerçevesinde ittifakın kolektif güvenlik ilkesine de değinen Hardt, NATO için şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. 

Türkiye'nin Afrin'e  20 Ocak'ta başlattığı "Zeytin Dalı" harekatı kapsamında bölgede tansiyon son günlerde yükselmişti. Şam yönetimine bağlı milislerin Afrin'e gitmesine Türkiye topçu ateşi düzenleyerek karşılık vermiş ve milisler bunun üzerine bölgeden çekilmişti.

rtr/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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