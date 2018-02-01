 Holokost Yasası Anayasa Mahkemesi′ne gidiyor | AVRUPA | DW | 06.02.2018
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AVRUPA

Holokost Yasası Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, tartışmalara ve İsrail'le krize neden olan Holokost Yasası'nı imzalayacağını açıkladı. Yasa aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'ne de gidiyor.

Polen Parlament in Warschau, Debatte Justizreform (Reuters/Agencja Gazeta/S. Kaminski)

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya devletini ve Polonyalıları Nazi Almanyasının işlediği suçlarla bağlantılandıran açıklamalar yapan kişilerin cezalandırılmasını öngören yasayı  imzalayacağını açıkladı. Duda, tartışmalı yasanın aynı zamanda hukuka uygun olup olmadığının da Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesini istedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

Polonya'da parlamentonun her iki kanadında da kabul edilen yasa, Nazi Almanyasının işlediği suçlara Polonya halkının veya devletinin iştirak ettiğini ve bu suçlarda sorumluluğu bulunduğunu söyleyen kişilerin para ve hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Yasa, Nazilerin işgalindeki Polonya'da bulunan ölüm kamplarının "Polonya kampları" olarak tanımlanmasını da yasaklıyor.

İsrail'le kriz

Tartışmalı yasa Perşembe günü senatoda kabul edilmesinin ardından İsrail'le diplomatik krize yol açtı. Nazi Almanyası döneminde Yahudilerin öldürülmesinden sorumlu olan Polonyalıların bulunduğunu söyleyen İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in Varşova'ya yapacağı ziyaret Polonya hükümeti tarafından iptal edildi.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett

Varşova'nın kararına tepki gösteren Bennett, "Polonya hükümeti, halkının işlediği suçlara değindiğim için ziyaretimi iptal etti" açıklamasını yaptı.

İptal kararı öncesinde yasayla bağlantılı olarak dün sert bir açıklama yapan Bennett, "Holokost sırasında hayatı tehlike altında bulunan Yahudileri kurtaran binlerce insaflı Polonyalı olduğunu, ancak Yahudilerin öldürülmesine, aşağılanmasına ve kötü muamele edilmesine aktif olarak katılan çok sayıda Polonyalının da bulunduğunu" savunmuştu.

Yasayı İsrail'in yanı sıra ABD ve Polonya'daki liberaller de eleştiriyor. Yasanın, Polonya'nın Yahudi soykırımını inkar eden Polonya vatandaşlarının ve soykırımda sorumluluğu bulunanların cezasız kalmasına neden olabileceği belirtiliyor.

AFP,dpa/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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