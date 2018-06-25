Hollanda'da kısmi burka yasağı

Hollanda'da okul, devlet dairesi ve hastaneler gibi kamu binalarında yüzü tamamen kapatan giysilerin giyilmesini yasaklayan yasa teklifi kabul edildi.

Yasa teklifi, Hollanda parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da onaylandı. Parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, yasa teklifini 2016 yılında kabul etmişti. Yasa tasarısının uygulamaya geçmeden önce parlamentonun üst kanadı olan Senato'da da kabul edilmesi gerekiyordu.

Yeni yasa uyarınca, kamu binalarında motosiklet kaskı ve kayak maskesi de dahil olmak üzere yüzü kapatan giysiler giyilemeyecek. Yasak, kamu binaları dışındaki alanları ise kapsamayacak.

Temsilciler Meclisi'nin söz konusu tasarıya yeşil ışık yakmasının öncesinde, ülkedeki burka, peçeli çarşaf ve yüzü görünmez kılan giysilerin giyilmesine ilişkin genel bir yasak getirilmesi girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Hedefte İslam mı var?

Yasa ile okul, hastane ve toplu taşımanın daha güvenli hale getirilmesinin amaçlandığı belirtiliyor. Yasaya eleştirel yaklaşan kişiler ise, söz konusu yasak ile burka ve nikap gibi İslami giysilerin hedeflendiğini savunuyor.

Hollanda hükümetinin ana danışma kurulu, 2015 yılında, peçe giymenin din özgürlüğü çerçevesinde anayasal bir hak olduğunu ifade etmiş ve bu doğrultuda herhangi bir yasak getirmek için gerekli temelin mevcut olmadığını belirtmişti.

Diğer yandan Hollanda'da yalnızca 200 ila 400 arasında kadın burka ya da nikap giydiği için söz konusu yasanın gereksiz olduğu yorumları yapılmıştı.

Daha önce birçok Avrupa ülkesinde burka gibi giysilere karşı adım atılmıştı. Kamuya açık yerlerde nikap ve burka yasağı getiren ilk Avrupa ülkesi Fransa olmuştu. Yasak 2011 Nisan ayında yürürlüğe girmişti.

Danimarka parlamentosu da, Mayıs ayı sonunda peçenin yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

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