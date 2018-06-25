 Hollanda′da kısmi burka yasağı | AVRUPA | DW | 26.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Hollanda'da kısmi burka yasağı

Hollanda'daki kamu binalarında yüzü örten giysilerin giyilmesinin yasaklanmasına ilişkin yasa teklifi, parlamentonun üst kanadında kabul edildi. Yasak, motosiklet kaskı ve kayak maskesini de kapsıyor.

Danimarka'da burka giyen bir kadın

Danimarka'da burka giyen bir kadın

Önerdiğimiz linkler

Danimarka, "burka yasağı" olarak bilinen ve bütün yüzü kapatan örtülerin kamusal alanda kullanımının yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etti. Yasak 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. (31.05.2018)

Almanya’da Eyalet Temsilciler Meclisi trafikte sürücülere yüzü kapatan maske, burka ve nikabı yasakladı. (22.09.2017)

Norveç'in eğitim kurumlarında yüzün tamamen örtülmesini yasaklayan kanun tasarısı Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. (13.06.2017)

Hollanda'da okul, devlet dairesi ve hastaneler gibi kamu binalarında yüzü tamamen kapatan giysilerin giyilmesini yasaklayan yasa teklifi kabul edildi.

Yasa teklifi, Hollanda parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da onaylandı. Parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, yasa teklifini 2016 yılında kabul etmişti. Yasa tasarısının uygulamaya geçmeden önce parlamentonun üst kanadı olan Senato'da da kabul edilmesi gerekiyordu.

Yeni yasa uyarınca, kamu binalarında motosiklet kaskı ve kayak maskesi de dahil olmak üzere yüzü kapatan giysiler giyilemeyecek. Yasak, kamu binaları dışındaki alanları ise kapsamayacak.

Temsilciler Meclisi'nin söz konusu tasarıya yeşil ışık yakmasının öncesinde, ülkedeki burka, peçeli çarşaf ve yüzü görünmez kılan giysilerin giyilmesine ilişkin genel bir yasak getirilmesi girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Hedefte İslam mı var?

Yasa ile okul, hastane ve toplu taşımanın daha güvenli hale getirilmesinin amaçlandığı belirtiliyor. Yasaya eleştirel yaklaşan kişiler ise, söz konusu yasak ile burka ve nikap gibi İslami giysilerin hedeflendiğini savunuyor.

Hollanda hükümetinin ana danışma kurulu, 2015 yılında, peçe giymenin din özgürlüğü çerçevesinde anayasal bir hak olduğunu ifade etmiş ve bu doğrultuda herhangi bir yasak getirmek için gerekli temelin mevcut olmadığını belirtmişti.

Diğer yandan Hollanda'da yalnızca 200 ila 400 arasında kadın burka ya da nikap giydiği için söz konusu yasanın gereksiz olduğu yorumları yapılmıştı.

Daha önce birçok Avrupa ülkesinde burka gibi giysilere karşı adım atılmıştı. Kamuya açık yerlerde nikap ve burka yasağı getiren ilk Avrupa ülkesi Fransa olmuştu. Yasak 2011 Nisan ayında yürürlüğe girmişti.

Danimarka parlamentosu da, Mayıs ayı sonunda peçenin yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

rtr/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Frankreich - Polizei - Sicherheit

Fransa'da Müslümanlara yönelik saldırı hazırlığı önlendi 25.06.2018

Fransa'da Müslümanları ve camileri hedef alan terör saldırıları düzenleme hazırlığında olan aşırı sağcı AFO adlı grubunun 10 üyesi gözaltına alındı. Fransa İslam Konseyi, devletten "daha fazla koruma" talep etti.

Dänemark | Frauen tragen Burka in Kopenhagen

Hangi Avrupa ülkelerinde peçe yasağı var? 01.06.2018

Birçok Avrupa ülkesinde yıllardır uygulanan çarşaf ve peçe yasağı, Danimarka'da da yürürlüğe giriyor. Kamusal alanda yasağa uymayanlar, yüklü para cezasına çarptırılabilecek.

USA Donald Trump Fastenbrechen

Trump Beyaz Saray’da ilk iftar yemeğini verdi 07.06.2018

Beyaz Saray tarafından yıllardır düzenlenen ve 2017'de askıya alınan iftar yemeği geleneğine geri dönüldü. ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’da ilk iftar yemeğine ev sahipliği yaparken yemeğe Filistin büyükelçisi katılmadı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov

Makedonya Cumhurbaşkanı'ndan isim değişikliğine veto

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Yunanistan ile varılan isim değişikliği anlaşmasını imzalamayı reddetti. Cumhurbaşkanı mutabakatın anayasaya aykırı olduğunu ve suç teşkil ettiğini söyledi. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 