 Hollanda yeni istihbarat yasasına ″hayır″ dedi | AVRUPA | DW | 29.03.2018
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AVRUPA

Hollanda yeni istihbarat yasasına "hayır" dedi

Hollanda'da istihbarat kurumlarına kişisel verileri takip etmede yeni yetkiler veren yasa tasarısına ilişkin yapılan referandumda "hayır" sonucu çıktı.

Symbolbild Netzwerk - Netzwerkkabel in einem Serverraum (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

Hollanda'da halk, istihbarat örgütlerine vatandaşların elektronik postlarını ve internet ortamındaki diğer kişisel bilgilerini takip etmesine izin veren yasa tasarısını referandumla reddetti.

21 Mart'taki yerel seçimlerle birlikte yapılan referandumun sonuçları açıklandı. Yüzde 51 civarında katılımın olduğu oylamada, seçmenlerin yüzde 49,4'ü istihbarat yasasına "hayır" dedi. Yasaya evet diyenlerin oranı ise yüzde 46,5.

Sonucun hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmuyor, hükümet yasanın kabul edilmesi için yeni bir girişimde bulunabilir. Ancak Başbakan Mark Rutte, yasanın destekçisi olsa da hükümetin referandum sonucu ciddiye alacağını açıklamıştı. Buna karşın Başbakan Yardımcısı Kajsa Ollongren, hükümetin sonuçları değerlendirmek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Referandum kararı Amsterdam'daki bir grup öğrenci ve sivil toplum örgütünün öncülüğünde ve muhalefetin desteğiyle toplanan imzalar sonucunda alınmıştı.

Karşı çıkanlar, yasanın vatandaşların kişisel bilgilerinin takip edilmesiyle iktidara daha fazla kontrol gücü verdiğini ileri sürüyor, yasadan yana olanlarsa istihbarata sağlanan yeni yetkilerle cihatçı örgütler gibi tehlikeli grupların bertaraf edilmesinin önünün açılacağını savunuyordu. Yasanın 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyordu.

Hollanda'daki istihbarat yasa tasarısı, sosyal medya ağı Facebook'ta yaşanan veri skandalının dünya çapında ses getirdiği bir döneme rastgeldi.

50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin Cambridge Analytica isimli analiz şirketi tarafından ele geçirildiği ortaya çıkmıştı.

Cambridge Analytica Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix'in, söz konusu verilerin ABD seçimlerinde Donald Trump lehine kullanıldığını itiraf ettiği sözleri içeren gizli görüntüler basına yansımıştı.

AFP,dpa/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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