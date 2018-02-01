 Hollanda Türkiye′deki büyükelçisini geri çekti | AVRUPA | DW | 05.02.2018
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AVRUPA

Hollanda Türkiye'deki büyükelçisini geri çekti

Ankara'daki büyükelçisini resmi olarak geri çektiğini açıklayan Hollanda, Türkiye'den yeni büyükelçi kabul etmeyeceğini bildirdi.

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Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Ankara büyükelçisini resmi olarak geri çektiğini açıkladı. Bakanlık, Hollanda'ya da Türkiye'den yeni bir büyükelçinin kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Hollanda ile kriz, geçen yıl Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yasak kararına rağmen Hollanda'ya giriş yapması ile patlak vermişti. Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında yaşanan krizin giderilmesi için yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadığı ve görüşmelere ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Hollanda Büyükelçisinin 2017 yılı Mart ayından bu yana Türkiye'de bulunmadığı kaydedilerek Hollanda'da yeni bir Türk Büyükelçinin göreve başlamasına da izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, "ikili ilişkilerin ne şekilde normalleştirilebileceği konusunda görüşmelerde sonuca ulaşılamadığını" kaydetti.

Ne olmuştu?

Türkiye'de 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa referandumu öncesinde Türk hükümeti temsilcileri Avrupa ülkelerinde referandum etkinliklerine katılmak istemiş, ancak anayasa değişikliklerinin tartışmalı bulunması nedeniyle Türk siyasetçilerin bu etkinliklere katılması engellenmişti.

Bakan Kaya'nın Hollanda'nın kendisine seyahat yasağı koymasına rağmen korumalar eşliğinde Rotterdam kentine gitmesi üzerine Hollanda polisi ile Kaya'nın korumaları arasında arbede yaşanmış, Rotterdam Konsolosluğu önündeki Türk göstericilere de polis sert müdahalede bulunmuştu. Olayların ardından Bakan Kaya "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmişti.

Reuters,AP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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