Hindistan'da tecavüz öfkesi: Davalar hızlandırılacak

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Odişa eyaletinde tecavüz edilen altı yaşındaki kız çocuğu, olaydan bir hafta sonra, geçen Pazar günü hayatını kaybetti. 23 yaşındaki zanlı, markete giden kızı kandırıp okula götürmekle ve orada tecavüz edip, boğmaya teşebbüs etmekle suçlanıyor. Kız çocuğu okulunda yaralı ve baygın şekilde bulunmuştu. Bu olayın yanı sıra Hindistan medyasında son dönemde tecavüz ve cinayet vakası kurbanı iki çocuğun daha haberleri yer aldı. Özellikle Himalaya bölgesinde sekiz yaşında bir kız çocuğunun kaçırıldıktan sonra günlerce çok sayıda erkeğin tecavüzüne uğraması ve sonunda da öldürülmesi Hindistan’da büyük öfke uyandırdı.

Video izle 01:13 Paylaş 8 yaşındaki kıza toplu tecavüz E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2vzHZ 8 yaşındaki kıza toplu tecavüz

12 yaş altına ölüm cezası

Tepkiler üzerine hükümet 12 yaşın altındaki kız çocuklarına yönelik tecavüzün ölüm cezası ile cezalandırılmasını öngören bir kararname yayınladı. Resmi verilere göre, Hindistan'da 2016'da 19 bin 765 kız çocuğu tecavüze uğradı. Ancak gerçek sayının resmi verilerin çok daha üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Hindistan Yüksek Mahkemesi de tecavüz suçlarının daha etkin şekilde cezalandırılması için harekete geçti. Mahkeme, eyaletlerin yüksek mahkemelerine talimat vererek, çocuk istismarı davalarının hızlandırılmasını istedi. Yüksek Mahkeme'nin verdiği bilgilere göre, Hindistan'da sonuçlandırılmamış yaklaşık 110 bin çocuk istismarı davası bulunuyor.

En az 20 yıl sürecek davalar

Nobel Barış Ödülü Sahibi Kailash Satyarthi'nin kurduğu çocuk hakları vakfı, yaklaşık iki hafta önce sunduğu raporunda, Hindistan'da üzerine hiç yeni dava eklenmemesi halinde mevcut çocuk istismarı davalarının karara bağlanmasının en az 20 yıl süreceğine yer verdi.

2007 yılındaki bir kamu araştırmasına göre, Hindistan'da her iki çocuktan biri cinsel istismara maruz kalıyor. Yeni Delhi'deki kadın ve çocuk hakları konusunda faaliyet gösteren Rahi Vakfı'nın araştırmalarına göre ise bu oran çok daha yüksek. Vakfın kurucularından Aşvini Ailavadi, "Bizim tecrübelerimiz bu oranın yüzde 85-90 dolayında olduğunu gösteriyor" diyor. Ailavadi, "Hindistan aile sistemi istismarı kolaylaştırıyor. Çocuklara büyüklere itaat etmesi, susması öğretiliyor. Çocuk kime gitsin?" diye konuşuyor. Ailavadi, ekonomik özgürlüğü olmayan kadınların da aile içi istismar kurbanı çocuklara yardım edemediğini söylüyor.

Hindistan'da 2012 yılında 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin bindiği otobüste tecavüz edildikten sonra öldürülmesi büyük bir protesto dalgasına neden olmuştu.

dpa,DW/BÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe