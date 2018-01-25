Hindistan'ı ikiye bölen Bollywood filmi vizyonda

Hindistan'da 16'ıncı yüzyılda yaşamış Sufi bir ozanın 14'üncü yüzyılda geçen epik bir şiirinin anlatıldığı "Padmaavat" isimli Bollywood filmi, çekimleri ve vizyona girme süreci boyunca yaşanan tartışmalara ve şiddet olaylarına rağmen bugün sinemalarda yerini aldı.

Racastan bölgesinden Hindu kraliçe Padmini'nin topraklarını işgal eden Müslüman bir hükümdarın eline düşmektense kendini yakarak ölümü tercih etmesinin anlatıldığı film, henüz çekim aşamasında hem Müslüman hem de Hindu toplulukların tepkisine neden oldu.

Padmini'nin ait olduğu Rajput kastı mensupları filmde kraliçe ile işgalci Delhi Sultanı Alauddin Khijli arasında belli belirsiz bir aşk yaşanmasından dolayı eleştiride bulunurken, Müslümanlar da, Khijli'nin bir "canavar" gibi resmedilmesinden dolayı şikayetçi.

Filmin yönetmeni Sanjay Leela Bhansali ise eleştirilerin asılsız olduğunu ve film boyunca ikili arasında herhangi bir etkileşimin dahi olmadığını savunuyor.

Rajput kastı mensupları ayrıca filmin fragmanında Padmini'nin dini bir tören sırasında dans etmesine, bir Rajput kraliçesinin halk önünde dans etmesinin mümkün olmadığını söyleyerek tepki gösterirken, filmde kraliçe sadece kocasının önünde dans ederken görülüyor.

Ayrıca dans sırasında kraliçenin göbeğinin görülmesine gösterilen tepkiler üzerine filmin son versiyonunda özel efektlerle bu bölüm kapatıldı.

Hindistan'daki DailyO haber sitesi yazarı Kaveeree Bamzai de, filmi "eğer sağcılar Padmavaat'ın hikayesini yazsalardı, yönetmen Bhansali'den daha iyi iş çıkaramazlardı" sözleriyle eleştirdi. Yazar, sözlerine "Padmavaat aslında 'iyi Hindular' ve 'kötü Müslümanlar' ile ilgili" şeklinde yazdı.

Hindu bir grup Mumbai kentindeki Film Sertifikalandırma Merkez Kurulu önünde protesto gösterisi düzenledi

Protesto dalgası

Kraliçenin resmedildiği kastın mensuplarınca oluşturulan Rajput Karni Sena ve bir takım gruplar filmi protesto ederken, yasaklanması için başvuruda bulundu.

Ancak filmin vizyona girmesi ülkenin film denetim kurumu tarafından onaylanırken, Hindu nüfusun ağırlıklı olduğu Racastan, Gujarat ve Madya Pradeş eyaletlerinin filmin yasaklanması için yaptığı başvurular Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından bu hafta salı günü reddedildi.

Kararın ardından ülkede bazı noktalarda protesto gösterilerine şiddet karıştı. Takip eden günlerde Ahmedabad ve Gurgaon kentlerinde kundaklamalar yaşandı. Başkent Yeni Delhi'nin dış mahallelerinde ise bir okul otobüsü ateşe verildi.

Geçen kasım ayında iktidardaki Başbakan Narendra Modi'nin Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) kuzeydeki Haryana eyaleti üyesi Suraj Pal Amu, yönetmen Bhansali'nin ya da kraliçeyi canlandıran Deepika Padukone'nin kafasını kesene 1 buçuk milyon dolar ödül vereceğini ilan etmişti.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre bugün filmin vizyona girmesiyle birlikte Suraj Pal Amu "ev hapsine" alındı.

Filmin gösterime girdiği bazı sinema salonlarına saldırı gerçekleşme ihtimaline rağmen, Hindu nüfusun ağırlıklı olduğu Racastan, Gujarat, Madya Pradeş ve Goa eyaletleri haricinde Padmaavat tüm ülkede izleyicilere sunuldu.

Allahabad ve bazı diğer kentlerde sinema salonlarının önünde güvenlik önlemleri alındı

Hindu milliyetçiliği dalgası

İktidardaki BJP'nin lideri ve Başbakan Modi filmle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, aynı partiye üye Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı VK Singh, "Kimsenin ifade özgürlüğü adına tarihi eğip bükmeye ve farklı şekilde sunmaya hakkı yoktur" diyerek filmi eleştirdi.

Modi'nin 2014'te Başbakan olmasından bu yana partisi BJP, Hindu milliyetçiliği Hindutva ideolojisini desteklediği ve Müslümanlara karşı düşmanca politikalar izlediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

BJP iktidarı boyunca ülkede et yemek üzere büyükbaş hayvan kesen Müslümanlara karşı şiddet ve linç olayları artış gösterdi. Hinduizm'de hayvanlara verilen önemden dolayı et yemek kabul görmüyor.

Ancak BJP destekçileri, partinin Müslüman karşıtı olmadığını, sadece Hindulara öncelik verdiğini savunuyor.

DW,ADP,AP,dpa/ÇÖ,ÖA

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