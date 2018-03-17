 Her yedi çocuktan biri fazla kilolu | YAŞAM | DW | 17.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Her yedi çocuktan biri fazla kilolu

On yılı kapsayan araştırma çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Buna göre Almanya'da her yedi çocuktan biri obez. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları düşük gelirli ailelerin çocuklarında daha sık görülüyor.

Symbolbild fettleibiges Kind (picture-alliance/M. Scholz)

Robert Koch Enstitüsü'nün çocuk sağlığı ile ilgili araştırması, aralarında fazla kilolularla hareketsizler de olmakla birlikte, Almanya'daki çocukların genel olarak sağlıklı yetiştiklerini gösteriyor.

Sağlıklı yetişme şansının eşit dağılmadığına dikkat çekilen araştırmaya göre, orta halli ve varlıklı ailelerin çocukları sigara, içki ve beslenme alışkanlıklarında olumlu gelişme gösterirken, yoksul ailelerde fazla kilolulara, sigara içenlere, daha az hareket edenlere ve psikolojik problemleri olan çocuklara daha fazla rastlanıyor.

25 bin çocuk ve ebeveynlerini kapsayan bu alandaki en kapsamlı araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlar şöyle:

Şişmanlık

Almanya'daki her yedi çocuktan biri aşırı kilolu ya da obez. Bu gruptakilerin Almanya'daki bütün çocuklar arasındaki oranı yüzde 15,4'ü buluyor. On yıl önce bu oran yüzde 15'ti. Fazla kilolu çocukların yarısı gençlik çağında da şişman oluyor. Ancak bu gençlerin ilerde aşırı kiloların yol açtığı diyabet ile kalp ve dolaşım rahatsızlıklarına yakalanabileceklerine dair kesin yargıda bulunulamayacağı ve bunun ayrı bir araştırma konusu olduğu belirtiliyor.

Şekerli gıdalar

Limonata ve enerji meşrubatları tüketiminin son on yılda gerileme trendine girdiği belirtilen araştırmaya göre gazlı içecek tüketme alışkanlığı olanların oranı kız çocuklarında yüzde 28'den yüzde 16'ya, erkeklerde ise yüzde 34'ten yüzde 22'ye düşmüş. Eğitici kampanyaların etkisini gösterdiğini belirten araştırmacılar söz konusu oranları yine de çok yüksek buluyorlar. Tüketiciyi koruma kuruluşları çocuklara hitap eden sağlıksız yiyecek reklamlarının sınırlandırılmasını ve aşırı şekerli içeceklerin doğru etiketlendirilmesini talep ediyor.

Hareket

Bisiklete binmek ya da kovalamaca oynamak, çocuk ve gençlere pek cazip gelmiyor. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın (WHO) tavsiye ettiği gibi günün en az bir saatini hareketle geçiren 3 ile 17 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerin oranı kızlarda yüzde 22, erkeklerde ise yüzde 29. 14 – 17 yaşları arasındaki gençlerin 'tembel' denecek derecede hareketsiz olduklarını belirten uzmanlara göre bu duruma en çok yoksul ailelerin çocuklarında rastlanıyor.

Kız ve erkek çocuklar

15 yıllık araştırmalar ergenlik çağındaki kızların bu dönemi daha sıkıntılı geçirdiklerini ortaya koydu. Bu durumun büluğ çağında vücutta meydana gelen değişimin yol açtığı psikolojik sorunlardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Alerjiler

Çocuk ve gençlerin hayatını zorlaştıran alerji türlerinin başında saman nezlesi ya da bahar alerjisi geliyor. Bu alerjiye yakalanan gençlerin sayısı bir milyonu aşıyor. Çocuk ve gençlerin yüzde onu polenlere aşırı tepki veriyor. 11 – 17 yaşları arasındakilerin üçte biri bağışıklık sistemini destekleyici tedavi görüyor.

Astım

Öksürük nöbeti ve astımdan muzdarip çocuk ve gençlerin sayısı yarım milyonu aşıyor. Bu yaş grubunun yüzde 4'ünde görülen astımda on yıldır artış kaydedilmedi.
Video izle 02:50

Sosyal medya çocukları depresyona sokar mı?

Ruh sağlığı

Almanya'daki çocuk ve gençlerin yüzde 20'sinde konsantrasyon eksikliği ve hiperaktivite gibi ruhsal bozukluklar teşhis ediliyor. Bu oranda da on yıldır değişme olmamış. Erkek çocuklarda okul öncesi çağdan ilkokulun sonuna kadar olan süre 'hassas' dönem olarak tanımlanıyor. Kızlar genellikle ergenliğe geçişle yetişkinlik arasında ruhsal sorunlardan şikâyetçi oluyorlar.

Sigara

Genç yaşta sigaraya alışanın tiryakilikten kurtulma şansı oldukça az. Araştırmalara göre 20'sinden önce sigaraya başlayan gençlerin yüzde 85'i yetişkinliğin ilk dönemlerinde de sigarayı bırakmıyor. Genç kızlar sigarayı daha rahat bırakabiliyorlar.(Yüzde 19) Erkeklerin ise sadece yüzde 19'u sigara tiryakiliğinden kurtulabiliyor. Altı yaşa kadar olan her 9 çocuktan birisinin annesi hamilelik sırasında sigara içmiş. Bu oran son on yılda yarı yarıya azalarak yüzde 10'a düştü. Uzmanlar nikotin bağımlılığından korunmanın anne karnında başladığına dikkat çekiyorlar.

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Şekerleme ve çikolata cenneti Almanya

Avrupa genelinde şekerleme ürünlerinin en ucuz ve çikolata tüketiminin en yüksek olduğu ülke Almanya. Sektörün kalbi bugünlerde Köln'deki Uluslararası Şekerleme ve Atıştırmalık Fuarı'da atıyor. (30.01.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Sosyal medya çocukları depresyona sokar mı?  

Benzer içerik

Ukraine Stahlwerk Symbolbild Handelskrieg Strafzölle

Şekerde özelleştirme halk sağlığına tehdit mi? 17.03.2018

Türkiye'de 14 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamına alınması halk sağlığı konusunda tartışmalara neden oldu. Nedeni, kanseri tetiklediği belirtilen nişasta bazlı şeker üretiminin artırılması endişesi.

Syrien Islamisten Brigade

İç istihbarattan "yalnız kurt" uyarısı 17.03.2018

Spiegel'e göre Anayasayı Koruma Teşkilatı, IŞİD sempatizanı olan ve tek başına hareket eden cihatçıların saldırı çağrılarında artış olduğunu kaydetti. Yalnız kurtların hedefindeyse çocukların olduğu uyarısı var.

Syrien Damaskus - Rote Kreuz hilft bei der evakuierung von Zivilisten aus Ghouta

Dünya Sağlık Örgütü: Doğu Guta'da tahliye bekleyen bin hasta var 02.03.2018

Dünya Sağlık örgütü 84'ü acil olmak üzere Doğu Guta'da tahliye bekleyen bin hasta ve yaralı olduğunu açıkladı. UNICEF ise 180 bin kişiye yardım taşıyacak bir konvoyun bölgeye girişine izin verilebileceğini duyurdu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Rihanna’dan ''Snapchat’i telefonlarınızdan silin'' çağrısı

Snapchat uygulamasının kendisi ve Chris Brown’un isimlerini kullanarak ''hangisini dövmek isterdiniz'' şeklinde bir reklam kampanyası başlatmasının ardından ünlü şarkıcı hayranlarını boykota çağırdı. 

FOTO-GALERİ

Indien Großbritannien Besuch von Theresa May bei Narendra Modi (picture-alliance/dpa/H. Tyagi)

Ülke yöneten kadınlar

Dünyada 195 bağımsız devlet var ve büyük çoğunluğu erkekler tarafından yönetiliyor. Kadın başbakan ya da devlet başkanı sayısı az. Ancak hepsi güçlü liderler. Bazı güçlü kadın siyasetçilere göz attık. 