 Hedef içme suyunun kalitesini artırmak | AVRUPA | DW | 02.02.2018
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AVRUPA

Hedef içme suyunun kalitesini artırmak

Avrupa Komisyonu içme suyunun kalitesinin artırılması ve herkesin içme suyuna erişiminin sağlanmasını talep ediyor. Sunulan öneriler arasında restoranlarda musluk suyunun ücretsiz servis edilmesi bulunuyor.

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Avrupa Komisyonu, içme suyunun kalitesinin artırılması ve bütün vatandaşların içme suyuna erişiminin kolaylaştırılması için hazırladığı önerileri açıkladı. Avrupa Birliği'nin (AB) içme suyu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını isteyen Komisyon, böylelikle musluktan su içilmesinin yaygınlaştırılmasını ve plastik şişe kirliliğinin azaltılmasını hedefliyor. Avrupa Komisyonu tarafından Perşembe günü Brüksel'de yapılan açıklamaya göre, somut öneriler arasında AB sınırlarındaki bütün restoranlarda ücretsiz içme suyu servis edilmesi  ve kamuya açık yerlerde içme suyu çeşmeleri yaptırılması bulunuyor.

İçme suyunda denetimlerin artırılması isteniyor

Avrupa Komisyonu, içme suyuna ilişkin standartlarda olası zararlı maddeler, bakteriler veya virüslere ilişkin yeni 18 kriter eklenmesini talep ediyor. Komisyon Çevreden Sorumlu Üyesi Karmeno Vella, bu önerilerle 20 yıl önce hazırlanan AB İçme Suyu Yönetmeliğini güncelleyeceklerini ifade etti.

İçme suyunun yanı sıra suyun musluktan akmasına kadar geçirdiği aşamalarda denetimin artırılması ve su borularındaki zararlı maddelerin azaltılması öngörülüyor. Bunun yanı sıra içme suyu sağlayan işletmelerin suyun kalitesine ilişkin bilgilere ulaşımın kolaylaştırılması ve böylelikle vatandaşların güveninin artırılması hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu, AB'ye üye ülkelerin bütün vatadandaşlarına içme suyuna erişimi sağlamasını talep ediyor. Komisyon'un verdiği bilgilere göre, AB genelinde yaklaşık 23 milyon kişi kamuya ait su şebekesinden hizmet alamıyor, bunların çoğunu yoksul insanlar oluşturuyor.

Trinkwasser in Plastikflaschen

Komisyon plastik şişe kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor

Plastik şişe kullanımının azaltılması hedefleniyor

Komisyon, bu önerilerle plastik şişe kullanımının da azaltılmasını hedefliyor. Komisyonun hesaplarına göre, daha az plastik şişe kullanılması halinde Avrupa çapında insanların toplam 600 milyon euro tasarruf sağlayacağını tahmin ediyor.

Ancak yapılacak değişikliklerin yılda 1 milyar 600 milyon ile 2 milyar 200 milyon euro ek mali yük getireceği düşünülüyor. Avrupa'da içme suyu üretiminin maliyetinin yılda 46 milyon 300 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Vatandaş girişiminin başarısı

Avrupa Komisyonu'nun sunduğu öneriler, Right2Water adlı vatandaş girişiminin talebi doğrultusunda hazırlandı. Girişim 2013 yılında başlattığı imza kampanyasında, herkes için temiz içme suyu erişimin sağlanması talebinde bulunmuştu. Kampanyada yaklaşık bir milyon 600 bin imza toplanmıştı. Kampanya, yeterli sayıda imzanın toplandığı ilk AB vatandaş girişimi olma özelliği taşıyor.

  • Indien Wasser holen in Bengaluru (Reuters/A. N. Chinnappa)

    Su: Temel yaşam kaynağı tehdit altında

    2030'a kadar talep yüzde 50 artabilir

    BM ve UNESCO tarafından yayınlanan rapora göre 2030’a kadar küresel çapta temiz su talebi yüzde 50 artabilir. Bunun nedenlerinden biri de küresel ısınma. Bugün insanların üçte ikisi su kıtlığının bulunduğu bölgelerde yaşıyor. Bunların yarısı ise dünyanın en kalabalık iki ülkesi Hindistan ve Çin’de yaşıyor.

  • Indien Gebete am Fluß in Kalkutta (Reuters/R. De Chowdhuri)

    Su: Temel yaşam kaynağı tehdit altında

    Atık su sağlığı riske atıyor

    Bu yılki raporun ana konusu atık su. BM raporunda çevreyi korumak ve küresel su kıtlığıyla etkin mücadele edebilmek için daha fazla atık suyun arıtılması gerektiği vurgulanıyor. BM’ye göre her yıl yaklaşık üç buçuk milyon insan su tedariği ile bağlantılı hastalıklardan ölüyor. Bunlardan 800 bini kirli su ya da elini yıkama imkanı bulamadığı için hayatını kaybediyor.

  • default

    Su: Temel yaşam kaynağı tehdit altında

    Atık suyun yüzde 80'i arıtılmıyor

    BM’nin raporuna göre gelişmiş ülkeler atık suyun yüzde 70’ini arıtıyor. Ancak dünya çapında birçok kimyasal madde, ilaç artıkları ve değişik bakteriler içeren atık suyun yüzde 80'i doğaya veya deniz ve okyanuslara karışıyor. UNESCO Direktörü Irina Bokova içme suyu sıkıntısı gözönüne aldındığında suyun arıtılması işlemlerinin ihmal edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu söylüyor.

  • Gaza Kinder in Klärwasser bei Gaza Stadt (picture-alliance/AP Photo/K. Hamra)

    Su: Temel yaşam kaynağı tehdit altında

    Gazze'de acil durum

    Yardım örgütü Oxfam tarafından hazırlanan bir rapor Gazze şeridindeki duruma dikkat çekiyor. Bölgede yetersiz su temini nedeniyle iki milyon kişinin sağlığı tehdit altında. Oxfam’ın raporuna göre İsrail’in bölgeye uyguladığı abluka nedeniyle 2014’teki Gazze Savaşı’nda tahrip olan altyapı onarılamıyor.

  • Pakistan Trinkwasser (picture-alliance/Pacific Press/R.S. Hussain)

    Su: Temel yaşam kaynağı tehdit altında

    Yeterince kullanılmayan kaynak

    Birleşmiş Milletler, arıtılmış atık suyun önemli bir içme suyu kaynağı olduğunu ve henüz bundan yeterli derecede yararlanılmadığını bildiriyor. 2010 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile ilk kez temiz içme suyunun "temel insan hakkı" olduğu resmen kabul edilmişti.

  • Pakistan Trinkwasser (picture-alliance/Pacific Press/R.S. Hussain)

    Su: Temel yaşam kaynağı tehdit altında

    Her 4 çocuktan biri etkilenecek

    Papa ve bazı yardım kuruluşları dünyanın bazı bölgelerinde korkunç boyutlardaki su temini sıkıntısına dikkat çekiyor. BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, milyonlarca çocuğun hayatını tehdit eden duruma ilişkin uyarıyor: 2040'a kadar tahminen "neredeyse 600 milyon çocuk son derece sınırlı su kaynaklarının olduğu bölgelerde yaşıyor olacak." Bu da dünyadaki her dört çocuktan biri anlamına geliyor.

  • USA Kalifornien Dürre Farm bei Buttonwillow (Getty Images/D. McNew)

    Su: Temel yaşam kaynağı tehdit altında

    Arıtılmış su tarım için de önemli

    Arıtılmış sudan sadece içme suyu olarak değil tarımda da yararlanılabilir. Üstelik yalnızca yoksul bölgelerde değil. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çiftçiler yıllardır kuraklıktan muzdarip. BM Dünya Su Raporu’na göre küresel su tüketiminin yüzde 70’i tarıma harcanıyor.


AFP,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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