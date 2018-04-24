 HDP′nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş | TÜRKİYE | DW | 25.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Edirne Cezavi'nde bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesini kararlaştırdı.

Türkei HDP-Vorsitzende Selahattin Demirtas (picture-alliance/dpa/EPA/S. Suna)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi'nin HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını göstereceği ve adayın da hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş olmasını kararlaştırdığı bildirildi.

Demirtaş dışında başka bir aday isminin konuşulmadığı parti meclisi toplantısında ayrıca seçim çalışmaları ve görüşmeleri için parti merkez yönetim kuruluna da yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Ankara'da 24 Haziran seçimlerine ilişkin görüşme trafiği sürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olduğu belirtişmişti. 24 Haziran'daki erken seçimlere yaklaşılırken muhalefet partileri arasında ittifak ve cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki görüşmeler devam ediyor.

DHA/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Siyasi partiler arasında 24 Haziran trafiği

Ankara'da 24 Haziran seçimlerine ilişkin görüşme trafiği sürüyor. İYİ Parti lideri Akşener CHP lideri Kılıçdaroğlu ile AKP Parti Sözcüsü Ünal ve Grup Başkanvekili Elitaş ise BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü. (25.04.2018)  

Erken seçimde Saadet Partisi hesapları

24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nin AKP tabanına ulaşma potansiyeli muhalefetin gözünü bu küçük partiye çevirdi. Son 16 yıldır mecliste temsil edilmeyen parti, ittifak görüşmelerinin gündeminde. (24.04.2018)  

Arınç'tan seçimlerle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Başbakan Eski Yardımcısı Bülent Arınç, AKP karşısındaki bir hareketin içinde yer almayacağını söyledi. (24.04.2018)  

Benzer içerik

Tayyip Erdogan Premierminister Türkei Bulent Arinc Parlament Ankara Syrien Angriff Vergeltung

Arınç'tan seçimlerle ilgili açıklama 24.04.2018

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Başbakan Eski Yardımcısı Bülent Arınç, AKP karşısındaki bir hareketin içinde yer almayacağını söyledi.

CHP Parteifürer Kemal Kilicdaroglu trifft auf IYI Parteiführerin Meral Aksener

Ankara'da CHP'nin ortak aday diplomasisi 23.04.2018

İYİ Parti'nin seçime girmesinin önündeki olası engelleri kaldıran CHP'nin "ortak aday" çıkarma hamlesine öncülük etmeye çalıştığı belirtiliyor. CHP'li Engin Altay'a göre büyük sürprizler olacak.

Kemal Kiliçdaroglu Temel Karamollaoglu

Erken seçimde Saadet Partisi hesapları 24.04.2018

24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'nin AKP tabanına ulaşma potansiyeli muhalefetin gözünü bu küçük partiye çevirdi. Son 16 yıldır mecliste temsil edilmeyen parti, ittifak görüşmelerinin gündeminde.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Außenministerium Ankara (picture-alliance/Pacific Press/A. Gocher)

Ankara'dan Trump'a 24 Nisan tepkisi

Ankara, Trump'ın 1915 olaylarına dair açıklamasına tepki göstererek, "yanlış ifadelerin ve subjektif tarih yorumunun reddedildiğini" vurguladı. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 