HDP’nin amacı bütün Kürtleri sandığa götürmek

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürüyor. HDP, Kasım 2016’dan beri cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını 3 Mayıs’ta ilan edecek. 2014’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkarak büyük ilgi toplayan Demirtaş cezaevinde olsa da, HDP tüm hukuki süreci değerlendirerek eski eş genel başkanı yeniden cumhurbaşkanlığına aday gösterme kararlığından vazgeçmeyecek.

Partide seçim kampanyasına dönük hazırlıklar da hızlandı. Bu hazırlıklarla ilgili DW Türkçe'ye konuşan HDP’li Meral Danış Beştaş “Kürtler bu seçimde sandığa büyük bir öfkeyle gidecekler ve AKP’nin yalan, haksız politikalarını sandığa gömecekler” dedi.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş

"Herkes haksızlığa uğradı"

“Biz bütün Türkiye yurttaşlarının oylarına talibiz. Alevi, Kürt, kadın, çocuk, muhafazakar, sol herkes ama herkes bu ülkede haksızlığa uğradı. Haksızlıkları anlatmak için Türkiye genelinde seçilmiş belediyelere kayyumların atanmasının bile yeterli" diyen Beştaş, “Yerel yönetimler diktatorya kıskacına alındı. Demokrasi ve özgürlükler gaspedildi. HDP’de seçim stratejisinde her zamanki gibi demokrasi ve özgürlük vurgusu yapacak. Türkiye’yi kaostan ve ekonomik çöküntüden kurtarmak gerekiyor” mesajını verdi.

Beştaş’a göre milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılacağı 24 Haziran’da Kürt seçmenler arasında büyük ayrım gözlenmeyecek. Beştaş, “Muhafazakar, sol ya da dindar. Böyle bir ayrım olmadan Kürtlerin AKP’nin yalan siyasetine direnişine şahit olacağız. HDP, Türkiye’de sadece Kürtlerin değil tüm özgürlük arayışçılarının en net adresi olacak” dedi. “Kürtler politize bir halk ve biz de mağduriyet siyaseti yapmayacağız” çıkışında bulunan Beştaş, HDP’nin yüzde 10 barajı konusunda da sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor. CHP’nin yüzde 10 seçim barajını sıfırlamak için yürüttüğü görüşmelerde HDP’nin dışarda tutulmasının, parlamentodaki işbirliğini sıkıntıya sokacağını söyleyen Beştaş, “Muhalefetin bir bütün olarak parlamentoya yansıması çok önemli. Siz, bütün farklı kesimler parlamentoya girsin isterken, baraj görüşmelerinde HDP’yi dışlarsanız, seçmen sizi bir şekilde cezalandırır. CHP’nin bunu görmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

"Hedef 100 milletvekili”

HDP’li Garo Paylan da, DW Türkçe’ye “Hedefimiz parlamentoya 100 vekille girmek. Çok büyük engellerle karşılaşmazsak baraj sorunumuz olmayacak ve parlamentoda anahtar parti olacağız” dedi. CHP’yi işaret eden Paylan, “Seçim öncesi bir işbirliği geliştiremezsek, parlamentoda da olmaz. Bu da Erdoğan’a yarar. Muhalefet bizimle konuşmayarak Erdoğan’a çalışıyor” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan

Paylan, Demirtaş’ın adaylığıyla cumhurbaşkanlığı seçimine girecek HDP’nin büyük çıkış yakalayacağını ve bu seçimde ikinci tura kalma ihtimalinin diğer muhalefet parti adaylarından daha yüksek olabileceğini de söylüyor. Paylan, seçim kampanyaları ve seçim konusunda yaşanacak en büyük sorunun OHAL olduğunu dile getirirken de, tüm muhalefet partilerinin seçim güvenliği konusunda işbirliği yapmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.

Kürt seçmenler ne yapacak?

PİAR Araştırma Şirketi’nin yöneticisi stratejist Kadir Atalay, Kürt seçmenlerle ilgili yaptıkları son değerlendirmeleri DW Türkçe ile paylaştı. Atalay’a göre Demirtaş’ın adaylığı Kürt oylarını baraj üzerinde tutacak, HDP tabanının sandığa gitme oranını artıracak.

Demirtaş'ın adaylığıyla Kürt seçmenden sandıklara yüksek katılım bekleniyor.

“Hatta HDP rekor düzeyde oy toplayacak” diyen Atalay, Demirtaş’ın adaylığının cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasını da kolaylaştıracağını öngörüyor. 8-10 milyon bandında bir Kürt seçmen olduğunu belirten Atalay’a göre, bu seçmenler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda da muhalefetin Erdoğan karşısında yarıştıracağı oyu destekleyecek. Atalay “Ancak, hiç istemeyecekleri bir aday olursa Kürt seçmenler sandığa gitmez. Ama şu da unutulmamalı ki, Erdoğan karşıtlığı her şeyden ve herkesten daha güçlü olduğu için en nihayetinde sandıktan kaçmayacak Kürt seçmen” tespitinde bulundu.

"Muhalif seçmen Erdoğan karşıtlığında birleşmek istiyor"

HDP’nin, CHP’nin yürüttüğü ve milletvekili seçiminde yüzde 10 barajını kaldırmayı hedefleyen ittifakta yer almaması halinde Kürt seçmenin güçlü bir şekilde partisini korumak içgüdüsüyle hareket edeceğini anlatan Atalay,” İttifak görüşmelerinden HDP’yi dışlamak da CHP için tarihi bir hata olur. Bu seçimde muhalif seçmenler Erdoğan karşıtlığında birleşmek istiyor, muhalefet liderlerinin bunun önünü açması gerekiyor” yorumu yaptı.

"Kürt oylar olmadan iktidar olmaz”

Siyaset Bilimci Prof. Baskın Oran da, Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının HDP oylarını rekor seviyeye taşıyacağını düşünüyor. Oran, DW Türkçe’nin HDP’nin tek başına yüzde 10 barajını aşıp aşamayacağı sorusuna “HDP oyları her durumda yüzde 10’u aşacaktır. HDP, muhafazakar Kürtlerin de oyunu alacaktır çünkü Suriye’nin kuzeyinden tutun, hemen her yerde Kürtleri derin kaygı ve büyük öfkeye sevkeden gelişmeler yaşandı. AKP politikaları Kürt seçmen tarafından ciddi şekilde cezalandırılacaktır” yanıtı veriyor. CHP’nin ittifak görüşmelerinde HDP’yi dışlayarak ‘büyük yanlış’ yaptığını belirten Oran, “Bu yanlış Erdoğan’a yarıyor. Türkiye’de mevcut durumda Erdoğan haricinde kimse Kürtlerin oyunu almadan iktidar olamaz” değerlendirmesini yaptı.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe