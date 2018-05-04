 HDP′nin adayı Demirtaş′tan ilk mesaj | TÜRKİYE | DW | 04.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

HDP'nin adayı Demirtaş'tan ilk mesaj

HDP, beklendiği gibi Cumhurbaşkanlığı yarışında adaylarının Selahattin Demirtaş olduğunu resmen duyurdu. Partinin eski lideri cezaevinden seçmenlerine gönderdiği mesajında "Şimdi benim elim de, kolum da sizsiniz " dedi.

Selahattin Demirtas, HDP (HDP/Presse)

Önerdiğimiz linkler

Büyük bir coşkuyla Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan CHP'lilerin umudu yüksek. CHP tabanından partinin üst kadrolarına kadar İnce'ye destek tam. (04.05.2018)

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Edirne Cezavi'nde bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesini kararlaştırdı. (25.04.2018)

AKP-MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’na karşı dört muhalefet partisi birlikte hareket etmek için anlaştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak kuruyor. HDP ise ittifak dışında kaldı. (02.05.2018)

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylarının beklendiği gibi partinin eski lideri Selahattin Demirtaş olduğunu İstanbul ve Diyarbakır’da eşzamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle duyurdu.

Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş'ın adaylığını eş genel başkanlardan Sezai Temelli İstanbul'da, Pervin Buldan ise Diyarbakır'da ilan etti.

Konuşmasında "7 Haziran'da yarım bıraktığımız işi 24 Haziran'da tamamlayacağız" diyen Temelli "Bizim adayımız Edirne'de, bizim adayımız tutsak" şeklinde konuştu.

Demirtaş'tan ilk mesaj

Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevi'nden gönderdiği bir mektupla adaylığı hakkında açıklama yaptı. Demirtaş mektubunda, "Sanırım bu mesajım sizlere okunduğunda, yeni yaşamın, yeni umudun ve yepyeni bir geleceğin sözcülüğünü yapmak üzere beni Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş olacaksınız. Her şeyden önce bu şerefli göreve beni layık görmüş olmanızdan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Siyasi rehine olarak F tipi bir hücrede tutuluyor olmama rağmen, bu zorlu misyonu yerine getirebileceğime inanmış olmanız, omuzlarımdaki yükü daha da arttırmıştır" ifadelerine yer verdi.

Selahattin Demirtas, Edirne Cezaevi

HDP Demirtaş'ın cezaevinde çekilmiş yeni fotoğraflarını paylaştı

Kazanmak için elinden geleceğini yapacağını belirten Demirtaş, "Ancak takdir edersiniz ki, burada elim kolum önemli ölçüde bağlıdır. Şimdi, benim elim de kolum da, sesim de, nefesim de sizsiniz; gençlerdir, kadınlardır" ifadelerine yer verdi

Mektubunda "CHP, AKP, MHP, İYİ Parti’den Saadet Partisi’ne, HÜDAPAR’a kadar bütün partilerin seçmenleri kardeşlerimizdir" diyen Demirtaş "80 milyonun tamamına hizmet etmek için 55 milyon seçmenden görev talep ediyoruz" açıklamasına yer verdi.

Demirtaş mesajında, "Bütün baskılara, tehditlere ve saldırılara rağmen, yüreği benimle birlikte atan milyonların bu erdemli duruşu göstermiştir ki, 6 milyon kişinin sığabileceği bir hücre henüz icat edilemedi. Bir buçuk yıldır bu hücrede sizlerle birlikte nefes aldım ve sizlerle birlikte yaşadım" sözleriyle seçmenlerine seslendi.

Geçen Şubat ayında HDP liderliğini devreden Demirtaş hakkında "Terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" iddialarıyla açılmış birden fazla dava var. Tutuklu yargılanan Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapsi isteniyor.

Demirtaş, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin adayı olarak yarışmış ve yüzde 7 oranında oy almıştı.

DW/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe

 

 

Benzer içerik

Türkei Ankara - Parteitag der CHP

CHP ve HDP adayları kamuoyuna açıklanıyor 04.05.2018

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a karşı yarışacak CHP ve HDP adayları bugün resmileşiyor. CHP'nin adayının Muharrem İnce, HDP'nin adayının da Selahattin Demirtaş olması bekleniyor.

Türkei HDP-Vorsitzende Selahattin Demirtas

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş 25.04.2018

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Edirne Cezavi'nde bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesini kararlaştırdı.

Türkei Selahattin Demirtas Chef der pro-kurdischen HDP

Demirtaş'ın duruşması 8 Haziran'a ertelendi 30.04.2018

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Newroz konuşması nedeniyle yargılandığı davada savcı, "örgüt propagandası"ndan hapis cezası istedi. Avukatına göre davada karar çıksa bile Demirtaş'ın adaylığını etkilemeyecek.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

CHP'nin 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı Muharrem İnce

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Ana muhalefet partisi CHP, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin 24 Haziran seçimlerinde partinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. İnce, “Herkesin cumhurbaşkanı olacağım” dedi. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 