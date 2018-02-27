 HDP′li Baydemir ve Irmak′ın vekillikleri düşürüldü | TÜRKİYE | DW | 19.04.2018
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TÜRKİYE

HDP'li Baydemir ve Irmak'ın vekillikleri düşürüldü

Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü. Böylece HDP'nin sandalye sayısı 48'e indi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekilliği TBMM tarafından düşürüldü. Böylece Kasım 2015 seçimlerinde mecliste 59 sandalye kazanan partinin milletvekili sayısı 48'e indi. HDP meclisteki üçüncü parti olma durumunu koruyor. HDP'nin ardından gelen MHP'nin 36 milletvekili var.

Anadolu Ajansı'nın haberine görei mahkemelerce haklarında kesinleşmiş cezalar bulunan Şanlıurfa Milletvekili Baydemir ile Hakkari Milletvekili Selma Irmak'la ilgili Başbakanlık tezkereleri TBMM'ye sunuldu. Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü.

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu karara tepkisini Twitter'dan gösterdi.

Selma Irmak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 10 yıl hapis cezası; Osman Baydemir'e ise polise hakaret suçundan verşlen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası onanmıştı.

Partinin eski liderleri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da dâhil, son genel seçimde HDP'den milletvekili seçilen dokuz siyasetçi cezaevinde bulunuyor. Şubat ayında yapılan kongrede Sezai Temelli ve Pervin Buldan HDP'nin yeni eş genel başkanları seçilmişti.

DHA,DW/GY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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