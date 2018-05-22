HDP'den yeni 'mühürsüz oy' uyarısı

24 Haziran seçimlerinde sandıkların güvenlik gerekçesiyle başka bölgelere taşınabilecek olmasına tepki gösteren Halkların Demokratik Partisi (HDP) temsilcileri, bu konuyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile görüştü. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki görüşmeye, HDP'den Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve partinin YSK'daki temsilcisi Mehmet Tiryaki katıldı.

HDP Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı sonrası konuşan Sancar, görüşmedeki tek konunun "sandık birleştirme ve sandık taşınması olayı" olduğunu söyledi.

"Bunun seçim güvenliğine ve seçimlerin adil işleyişi ile çok yakından ilgili olduğunu sürekli söylüyoruz. Bunu YSK başkanına da aktardık" diyen Sancar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 18 ilden birçok ilçe ve köyü kapsayacak şekilde sandık nakli ve birleştirme talebinin YSK'ya ulaştığı bilgisine sahip olduklarını ifade etti. Sancar, "Bu talep idareden geliyor, valiliklerden, il seçim kurularından geliyor. Bu illerin tamamı Kürt bölgesindeki iller" diye ekledi.

"Seçim sonucu değişebilir"

Taşınmak istenen seçmen sayısının 270 bini bulduğunu belirten Sancar, YSK'nın gelen talepleri Cuma gününden beri ele aldığını ve şu ana kadar birkaç ille ilgili kararını verdiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonucu yüzde 0,1 bile belirleyebilir. Çok az bir miktar oyla ülkenin cumhurbaşkanının kim olacağı belirlenebilir. Seçim sonucu değişebilir."

Bölgedeki seçmenin vereceği oyun, HDP'nin önündeki yüzde 10'luk seçim barajı açısından önemine dikkat çeken Sancar, "Eğer bu taşınan sandıklardaki seçmen nakledildiği yere gitmezse ki gitmeme ihtimali var veya korkup oyunu başka türlü kullanırsa seçim sonuçlarına çok ağır bir müdahale yapılmış olacaktır. Beş kilometre civarında bir mesafe olduğunu söylüyorlar ama orada beş kilometre mesafenin ne anlama geldiğini ayrıca yöreyi bilenler daha iyi anlar" dedi.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar

Sandıkların taşınmasına imkân sağlayan güvenlik gerekçesini inandırıcı bulmadığını ifade eden Sancar, "İdarenin bu talebi seçim sonuçlarına hükümetin müdahale etme isteğinden başka bir anlama gelmiyor. Sonuçları kendi lehine değiştirme hırsından başka bir gerekçe sahip değildir. O nedenle YSK’den bu talepleri reddetmesini istedik" dedi.

Diğer partilere çağrı

YSK'nın objektif bir değerlendirme yapmaması hâlinde mühürsüz oy tartışmaları yaşanan 16 Nisan referandumundaki gibi "ağır şaibeler altında" bir seçim gerçekleşeceğini belirten HDP'li vekil, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (SP) cumhurbaşkanı adaylarına "çok büyük bir adaletsizlik doğurma ihtimali olan" bu uygulamaya karşı seslerini yükseltmeleri için çağrıda bulundu.

YSK'nın valiliklerden ve il seçim kurullarından gelen taleplerin tamamına ya da büyük bölümüne onay vermesi durumunda artık görevin muhalefet partilerine düşeceğini söyleyen Sancar, "Biz bu konuda herkesle ortak çalışma yürütmeye hazırız. Özellikle bu taşıma ve birleştirme kararı verilen köylerde seçim güvenliği açısından her türlü çalışmayı yapmak için çağrıda bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Getirilen düzenlemenin içeriği

Sandıkların güvenlik gerekçesiyle başka seçim bölgelerine taşınmasına olanak tanıyan yasa maddesi, Mart ayında TBMM'den geçmişti. AKP ile MHP'nin "Cumhur İttifakı" adını verdiği seçim ittifakıyla ilgili ortaklaşa hazırladığı yasa teklifinde yer alan düzenlemede YSK'ya şu yetki verilmişti:

"Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması hâlinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine ve bu hususların ilanına karar vermek."

Söz konusu düzenleme TBMM'den geçtiği dönemde HDP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti ve SP'nin tepkisine neden olmuştu. CHP'nin YSK'daki temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeye yönelik en büyük endişelerini dile getirirken, "1 Kasım seçimleri ve 16 Nisan referandumu öncesinde İçişleri Bakanlığı'ndan sandık taşıma talepleri gelmişti. YSK 50 seçmenin altı, taşınacak yerin uzaklığının 5 kilometre altında olması gibi kriterler üzerinden sandık birleştirme kararı vermişti. Yeni yasada ise hiçbir şart yok. Bu durumda YSK'ya gelen taleplerin hepsi kabul edilecek. İktidar, sandıkları istediği yerde toplayabilecek" demişti.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe