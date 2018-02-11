HDP’de Buldan ve Temelli dönemi | TÜRKİYE | DW | 11.02.2018

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eş genel başkanları, parti meclisi, disiplin ve uzlaşma kurulu üyelerinin seçildiği kongrede aralarında, çok sayıda milletvekili ve parti yöneticisinin de bulunduğu HDP'lilerin imzasıyla eş başkanlık için Pervin Buldan ve Sezai Temelli önerildi.

Tek liste ile girilen ve 823 geçerli oy kullanılan seçim sonucunda, TBMM başkanvekilliği de yapan HDP Iğdır Milletvekili Buldan ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Temelli, partinin yeni eş genel başkanları oldu.

Buldan ve Temelli, sonuçların açıklanmasının ardından birlikte kürsüye çıkıp salondakileri selamlarken "Hep birlikte kazanacağız" dediler.

Kasım 2016'dan beri hapiste olan Selahattin Demirtaş eş genel başkanlığa tekrar aday gösterilmemesi için cezaevinden kongreye dilekçe gönderdi. Demirtaş parti meclisine ise birinci sıradan aday gosterildi ve HDP'nin yeni parti meclisi üyesi oldu.

“Çoğulculuk ve çok renklilik”

Buldan, kongrede yaptığı konuşmada HDP’nin yeni dönemine ilişkin mesajlarıyla dikkat çekti. Buldan’ın konuşması sırasında sinevizyona, çözüm sürecinde İmralı’da Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmenin fotoğrafı yansıtıldı. Demirtaş’ın da yer aldığı fotoğraf salonda büyük alkış aldı. Tüm Anadolu’yu kucaklamaktan vazgeçmeyeceklerini belirten Buldan, “çoğulculuk, farklılık ve çok renkliliğin” temel prensipleri olduğunu vurguladı. Hükümetin OHAL uygulamasını sert şekilde eleştiren, Afrin harekâtını "savaş” olarak niteleyen Buldan, iktidara “Yol yakınken savaş politikalarınızdan vazgeçin. Çözüm Afrin’e değil, İmralı'ya girmektir. Öcalan'a tecrite son verin. Türkiye derhal diyalog, müzakere ve çözüm sürecine dönmeli. OHAL sona ermeli” diye seslendi. Buldan, demokratik siyasette kararlı olduklarını vurgularken, HDP’nin Türkiye’de toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket edeceğini söyledi.

Temelli de konuşmasında Türkiye’de yoksulluğun gün geçtikçe arttığını söyledi. Ekonomik krizin derinleştiğini ifade eden Temelli, Türkiye’de acilen çözüm sürecine dönülmesi gerektiğini belirtti.

Yoğun güvenlik önlemleri

HDP'nin "yenilenme ve güçlenme” hedefiyle düzenlediği 3'üncü Olağan Kongresi Ankara Arena Spor Salonu’nda yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Kongre salonuna giden tüm yollar iş makineleriyle kapatılırken, Arena’ya ulaşmak için yollara düşen herkes polis kontrolünden geçti. Partililerin salona çantalarıyla girmelerine izin verilmedi. Salona elektronik hiçbir cihaz sokulmadı. Aynı uygulamaya maruz kalan çok sayıda gazeteci salona sadece telefonlarıyla girmenin sıkıntısını yaşadı. Güvenlik görevlileri gazetecilerin bilgisayarlarının dahi salona alınmaması konusunda HDP yönetimiyle fikir birliğine vardıklarını, güvenlik için bu uygulamanın şart olduğunu dile getirdi.

Kongrede başkanlık görevini devreden Serpil Kemalbay, yeni eş başkan adayları Buldan ve Temelli ile milletvekilleri salona birlikte girdi. HDP'lilerin "İnadına beraber, inadına HDP” şarkısıyla salondakileri selamlamasının ardından, kürsüdeki Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kongreye katılımın 32 bin olduğunu, salon dışındaki dev ekrandan etkinliği takip edenlerin de bu sayıya dâhil olduğunu söyledi.

10 Ekim Gar saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının kırmızı bir karanfil gönderdiği kongreye çok sayıda yabancı siyasetçi de katıldı. Kongre'deki Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi temscilcilerinin isimlerinin tek tek okunması salondakilerden büyük alkış aldı. Aralarında Baskın Oran ve Fikret Başkaya’nın da bulunduğu çok sayıda yazar da kongreye katıldı. Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları, KHK’larla işten atılan akademisyenler, OHAL’e karşı çıkan birçok sivil toplum örgütü temsilcisi de kongreye katılarak destek verdi.

Kongrenin divan başkanlığını Ankara Milletvekili Önder ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş yaptı. Kongrenin açılışında Beştaş Kürtçe, Önder de Türkçe konuşma yaptı. Beştaş ile Önder’in konuşmalarında tutuklu Selahattin Demirtaş’tan söz etmeleri salonda coşkuyla karşılandı. Önder’in konuşmasında “Öcalan’ı saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz” demesi de salondaki alkışların dozunu artırdı.

Eş başkanlık görevini devreden Kemalbay kongredeki konuşmasında “Eş genel başkanlarımız , partililerimiz zindanları mücadele alanına çevirdiler. Bize yapılan tüm saldırılara karşı koymayı sürdüreceğiz” dedi. Kemalbay, Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunu belirtirken, “Türkiye’de tek adam mı kazanacak yoksa halklar mı kazanacak, bu sorunun cevabını bulacağız. Barışı savunmak için mücadele edeceğiz. Biz, bütün toplumsal muhalefeti birleştirmeye kararlıyız. HDP, değişimin gücü olacak” diye konuştu.

HDP eş genel başkanlık görevinden ayrılan Selahattin Demirtaş

Cezaevinden mesajlar

Eski eş genel başkanlardan Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın cezaevinden gönderdikleri kongre mesajları da yüksek sesle okundu. Demirtaş mesajında sekiz yıllık eş genel başkanlığı döneminde kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Demirtaş mesajında "HDP Türkiye’nin partisi midir, değil midir?” sorusunu sorarken, "HDP, AKP ve MHP’nin kurmak istediği faşist Türkiye’nin partisi değildir. Türkiye’nin hırsızlarının da partisi değildir. Türkiye kalantorlarının, rüşvetçilerinin, kan emicilerinin partisi hiç değildir. HDP, Türkiye’de ezilenlerin, yoksulların, yok sayılanların partisidir. HDP bu yönüyle gerçek bir Türkiye partisidir” dedi.

Demirtaş, HDP'nin yeni dönemine ilişkin görüşlerini de “Önümüzdeki dönem bir yandan faşizm ile mücadele, bir yandan da kritik seçimlere hazırlanmak gibi tarihi sorumluluklarımız vardır. Bu kongre ile birlikte tarihi rol ve misyonlarımıza layık olacak bir çalışmayı hep birlikte ortaya koyacağız. Yeni eş genel başkanlar ve yeni yönetimimiz etrafında kenetlenecek, tam bir yoldaşlık ve dayanışma ruhuyla hareket edeceğiz” sözleriyle dile getirdi. Demirtaş, kendisini yeniden eş genel başkan olarak önerenlere teşekkür etse de bu görevi üstlenemeyeceğini de mesajında dile getirdi.

Barzani'den başarı dileği

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani kongreye gönderdiği mesajında HDP’ye başarılar diledi. Kongre öncesinde gözaltına alınan tüm HDP’liler de kongreye avukatları aracılığıyla mesaj gönderdi. Kongrede CHP’yi, milletvekili Engin Altay temsil etti. Kongrede konuşanlardan biri de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Leyla Halid oldu. Halid, dünyada barış için HDP’ye destek verdiğini söyledi.

Hilal Köylü / ANKARA

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