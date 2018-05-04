HDP'de "7 Haziran" heyecanı var

HDP'liler, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının resmen açıklandığına tanık olmak için Cuma günü İstanbul Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nda biraraydaydı. Partiye gönül verenler HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasını ve adaylığın açıklanmasını beklerken HDP toplantılarının iki vazgeçilmezi ile keyifle zaman geçirdi: Halay ve zılgıt.

Abbasağa Parkı'nda en çok söylenen kelime, "umut” oldu. Yüzler gülüyordu. Ortama, 7 Haziran 2015 seçimlerine giderken yaşanan heyecan ve coşku hakim. Sezai Temelli'den önce sahneye çıkan sunucu, espri yapmaktan geri durmuyor: "Biri uzun biri ince, en yakışıklısı Demirtaş bizce! Oyu kime veriyoruz?”

Abbasağa HDP bayrakları ve Demirtaş posterleriyle süslüydü

Ankara, Suruç ve Roboski (Uludere) katliamlarında hayatını kaybedenler anılırken, çocuk yaştaki kurbanlar Berkin Elvan ve Ceylan Önkol da unutulmadı. Kanun Hükmünde Kararnameler ile işsiz bırakılanlar, tutuklu siyasetçiler ve gazeteciler, atanamayan öğretmenler, erkek şiddeti mağduru kadınlar, iş cinayetlerinde hayatını kaybedenler de… Hrant Dink ve Tahir Elçi'nin isimleri okunduğunda, kalabalıktan kuvvetli bir alkış yükseldi, sahnedeki ses de güçlendi: Bizler kazanacağız!

Kadınların yoğun ilgisi

HDP'liler yaşadıkları siyasi baskılara rağmen 24 Haziran erken seçimlerinde kazanacaklarından oldukça emindi. Kadın ve gençlerin çoğunlukta olduğu parkta, Kürtçe ve Türkçe konuşma yapan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına özellikle dikkat çekerek AKP iktidarını eleştiriyor:

"Cinsiyetçiliği örgütlediler. Kadınların yaşam tarzına saldırdılar. Kadın derneklerini kapattılar.”

HDP Eş Genel Başkanlık koltuğunu Demirtaş'tan devralan Temelli, selefinin adaylığını açıkladı.

Feminist kadınlar ve Barış Anneleri de, Abbasağa'da. Evde, sokakta, Meclis'te, cezaevinde kadın özgürlük mücadelesi verenlere selam gönderilirken, "Jin, jiyan, azadi” (Kadın, yaşam özgürlük) sloganı parkı çınlattı. Tekrardan sahneye çıkan sunucu gencin konuşması ise "Selo başkan” ve "Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla bölündü.

24 Haziran sloganı: Senle değişir

HDP'nin 24 Haziran erken seçimleri için sloganı, "Senle değişir”. Bu slogandan yola çıkılarak hazırlanan video izlenirken, Selahattin Demirtaş'ın görüntüsünün ekranda belirdiği her an, HDP kitlesi için bir heyecan vesilesi. Sunucu, HDP'lilere bir "sürpriz” olduğunu açıklıyor. "Yurttaş, yoldaş, arkadaş” kelimeleriyle kitleyle buluşan cumhurbaşkanı adayı tutuklu olan partinin sürprizi de bu olağanüstü duruma göre şekilleniyor: "Sizinle Demirtaş'ın cezaevinden yeni çekilmiş üç fotoğrafını paylaşacağız.”

"Bizim adayımız tutsak”

Ve beklenen an: Sezai Temelli sahnede. 24 Haziran'ın büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Temelli, Demirtaş ismi üzerinde gittikleri her yerde fikir birliği oluştuğunu anlattı. "Bu bizim için büyük bir mutluluk, Bizim adayımız Edirne'de, bizim adayımız tutsak” diyen Temelli'nin konuşması sırasında HDP'liler araya girdi: "HDP umuttur, umut dimdik ayakta!”

Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde yeni çekilmiş fotoğrafları parkı dolduranlarda coşku yarattı.

Konuşmasını "Êdî bese” (Artık yeter) diyerek sonlandıran Temelli, alkışlarla sahneden ayrıldı. Sıra, sürprizdeydi. Selahattin Demirtaş'ın mesajı okunmadan önce parkta kurulan barkovizyona, yeni çekilmiş üç fotoğrafı yansıtılıyor. Birinde ayakta, ikisinde masa otururken çekilmiş üç fotoğrafın gösterildiği sırada HDP'liler cumhurbaşkanı adaylarını bir kez daha zılgıt ve alkışlarla selamladı. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden gönderilen mesaj okunuyor:

"Şimdi herkesi, canla başla seçim çalışmasına, sandığı örgütlemeye ve sandıktan en büyük umudu, zaferi çıkarmaya davet ediyorum. Biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Buna inanın ve yapalım.”

Öyle görünüyor ki HDP kitlesi, Demirtaş'ın mesajına gönülden inanıyor. Tam da bu sebeple bir kez daha, sesleri yettiği kadar haykırdılar: "HDP umuttur, umut dimdik ayakta!”

Burcu Karakaş/İstanbul

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