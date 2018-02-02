 HDP kongresi öncesi gözaltı dalgası | TÜRKİYE | DW | 09.02.2018
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TÜRKİYE

HDP kongresi öncesi gözaltı dalgası

Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu ve HDK’ye üye birçok partinin başkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Türkei HDP wählt neue Ko-Vorsitzende (Getty Images/AFP/Str)

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan operasyonlarda aralarında Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nın konuyla ilgili haberinde soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı ve 17 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. Hakkında gözaltı kararı olanlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay’ın da bulunduğu kaydedildi.

Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanvekili ve Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Fadime Çelebi, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Genel Başkanları Naci Sönmez ve Eylem Tuncaeli, Sosyalist Dayanışma Platformu Eş Sözcüsü Kezban Konukçu'nun da gözaltına alındığı, gözaltına alınanlardan Piroğlu'nun Kadıköy Hasanpaşa Karakolu'ndaki sorgusu ardından serbest bırakıldığı belirtiliyor.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuyla ilgili olarak bugün HDP Genel Merkezi'nde bir açıklama yaptı. Önder "15 gündür bütün vekillerimiz ve il ilçe eşbaşkanlarımız fiilen STK, kurum, ev ziyaretlerine başladılar. Gittiğimiz her kuruma ve HDP'nin bütün bileşenlerine dönük amansız bir tutuklama furyası başladı. Bir kurultayı engelleme hiç bu kadar hoyratça yapılmamıştı. Devlet de eskiden daha ince çalışırdı. Artık bu kaygıyı gütmüyor bile. Bu, bizi bir parça üzer, eksiltir ama öte yandan kararlılığımızı çoğaltır ve ne kadar doğru yolda olduğumuzun kanıtı olur” dedi.

Halkların Demokratik Partisi 3. Olağan Kongresi'ni 11 Şubat Pazar günü Ankara'da toplayacak.

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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