Hannover′de Nevruz yasağına mahkeme engeli | ALMANYA | DW | 14.03.2018

Hannover İdare Mahkemesi, kentte Cumartesi günü yapılması planlanan Nevruz etkinliğine polisin getirdiği yasağı hukuka aykırı buldu. Karar temyiz edilebilecek.
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover'de 17 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Nevruz kutlamalarına konan yasak mahkeme engeline takıldı.
Polis yasağına ilişkin acil başvuruyu değerlendiren Hannover İdare Mahkemesi Nevruz kutlamaları etkinliğinin yasaklanmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Hannover İdare Mahkemesi kararında liberal, demokratik bir toplum düzeninde toplanma özgürlüğünün önemine işaret ederek, yasağın orantısız olduğu hükmüne vardı.
Hannover polisi, Almanya'da yasaklı olan PKK'ya destek amaçlı olduğu gerekçesiyle kentte yapılması planlanan Nevruz etkinliğini yasaklamıştı.
Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonunun protesto edilmesini de hedefleyen etkinlik için başvuru bireyler tarafından yapılmıştı. Mahkeme, Aşağı Saksonya Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi'ne temyiz yolunun ise açık olduğunu bildirdi.
Hannover, daha önceki yıllarda da Nevruz kutlamalarının Almanya'daki merkezi olmuştu. Son olarak 2016 yılında geniş katılımlı Nevruz etkinliği Hannover'de yapılmıştı.
dpa/JD,BK
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