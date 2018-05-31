Hangi Avrupa ülkelerinde peçe yasağı var?

Danimarka Parlamentosu kamusal alanda yüzün örtülmesini yasaklayan yasa teklifini kabul etti. Yasak Ağustos ayında yürürlüğe girecek. Diğer Avrupa ülkelerinde de yıllardır benzeri uygulamalar var.

Örtünme yasakları genellikle maske ve kask gibi yüzü tanınmayacak şekilde kapatan giysileri kapsıyor. Burka ve peçe yasağı olarak bilinen bu yasaklar, Avrupa ülkelerinde nasıl uygulanıyor?

Önde giden Fransa

Kamuya açık yerlerde nikap ve burka yasağı koyan ilk Avrupa ülkesi Fransa oldu. Yasak 2011 Nisanında yürürlüğe girdi. Dini ayrımcılık suçlamasına mahal vermemek için yasa metninde "Kimse kamuya açık yerlerde yüzü kapatmaya yarayan bir giysi giyemez" tanımlaması kullanıldı. 2004 yılında Fransa'daki okullarda başörtüsü takmak da yasaklanmıştı. Fransa'da burka ve nikap kullanan Müslüman kadınların sayısının 2 bin dolayında olduğu tahmin ediliyor.

Hemen ardından Belçika

Aynı yasak 2011 yılının Temmuz ayında Belçika'da da yürürlüğe girdi. Yasağa karşı gelenler para veya 7 gün hapis cezasına çarptırılabiliyor. Fransa'daki gibi bu yasaktan etkilenen kadınların sayısı oldukça sınırlı. Bir milyon Müslümanın yaşadığı Belçika'da nikap veya burka kullanan kadınların sayısı 300'ü geçmiyor.

Hollanda'da sınırlandırılmış yasak

Hollanda Parlamentosu 2016 yılında örtünmeyi yasakladı. Ancak çarşaf giymek veya yüzü tamamen kapatmak sadece resmi dairelerde, toplum taşıma araçlarında, hastanelerde ve okullarda yasaklandı. Yasağa uymayandan 400 euroya kadar para cezası kesiliyor. Yasak kapsamına giren kıyafetleri Hollanda'da kullanan kadınların sayısı 100'ü buluyor.

Bulgaristan'ın istisnaları

Yasak Bulgaristan'da da 206 yılında yürürlüğe girdi. Bu ülkede de yasağa karşı gelenlerden para cezası alınıyor. Ceza 750 Euro'yu bulabiliyor. Sporda, işyerlerinde ve ibadet yerlerinde istisna uygulanıyor.

Avusturya'nın yüz kapatma karşıtı yasası

Avusturya'da 2017 yılının ekim ayından bu yana "yüz kapatma karşıtı yasa" uygulanıyor. Kamusal alanda çeneden saçın başladığı yere kadar yüzü perdelemek yasak. Cezası 150 euroyu bulabiliyor.

Son karar Danimarka'dan

Danimarka Parlamentosu Mayıs ayının son gününde 30'a karşı 75 oyla kamuya açık yerlerde çarşaf ve peçeyle örtünmeyi yasakladı. Yasa Ağustos ayında yürürlüğe girecek. Yasağa uymayanlara 135 euroya kadar ceza kesilebilecek. İhlalin tekerrürü halinde para cezası bu meblağın on katına kadar çıkabilecek.

Diğer ülkelerin de gündeminde

Örtünme yasağı diğer birçok Avrupa ülkesinin de gündeminde. Almanya, Estonya, İsviçre, Litvanya ve Norveç burka ve nikap yasağını tartışıyor. İspanya'nın Katalonya bölgesinde uygulanan örtünme yasağı mahkeme tarafından kaldırıldı. Örtünme yasağı, 1970'li yıllardan bu yana teşhisi zorlaştıran kıyafetle dolaşmanın yasak olduğu İtalya'da ise tartışma konusu edilmiyor.

Marco Müller, DW

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