 Handelsblatt: Avrupa ABD′ye karşı rüştünü ispat etmeli | BASIN | DW | 18.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

BASIN

Handelsblatt: Avrupa ABD'ye karşı rüştünü ispat etmeli

Sofya'da düzenlenen AB-Balkan zirvesi ve AB ile ABD arasında siyasi ve ekonomik konularda yaşanan görüş ayrılıkları Alman basınında geniş yer alıyor.

Ses dosyasını dinle 03:54
Şimdi canlı
03:54 dk

18.05.2018 - Alman basınından özetler

Frankfurter Allgemeine Zeitung Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin görüşüldüğü Sofya'daki devlet ve hükümet başkanları zirvesine şu satırlarla değiniyor:

"Avrupa ile daha sıkı kenetlenme, tam üyeliğin bir basamak altında da organize edilebilir. AB üyelikle işbirliği konularını karıştırma hatasına çok sık düştü. Britanya'nın birlikten kopması AB'nin önce üyeler arasındaki ilişkilere çekidüzen vermesi gerektiğini gösteriyor. Son genişleme daha doğru dürüst hazmedilemedi. Birçok AB ülkesinde halk bütünleşmenin becerilebileceğinden kuşku duyuyor. Dolayısıyla Sofya zirvesinde yeni üye adaylarına kesin tarih verilmemesi doğru olmuştur.”

Süddeutsche Zeitung'un Balkan zirvesini konu alan yorumunda Batı Balkan ülkelerinin birliğe alınmasının stratejik zaruret olduğu belirtiliyor:

"AB kıtanın barışçıl şekilde bütünleşmesinde samimi ise, Balkanlar yönünde genişlemesi merhamet jesti değil, jeostratejik bir gerekliliktir. Bunun aksi, en kötü durumda Hırvatistan ile Yunanistan arasında çeşitli dış güçlerin etkisiyle iç çözülme ve sürekli istikrarsızlık bölgesi oluşmasına yol açabilir. Yeniden savaşlar çıkabilir, mülteci akınları başlayabilir. Bu tehlikeli senaryo AB'nin çok yönlü sorunlarla boğuşan altı aday ülkenin tam üyeliğini jeopolitik tenzilatla hızlandırmasını gerektirmez. Kriterlere uyulması AB'nin kendine zarar vermemesi, adayların da üyelik sürecinin baskısıyla istikrara kavuşmaları açısından şarttır.”

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları genişletmesi doğrudan Avrupa ülkelerini de etkileyeceğinden Atlantik aşırı ilişkilerde pürüzler belirmeye başladı. Straubinger Tagblatt gazetesi Trump'ı yanlış öncelikler seçtiğine ikna etmenin kolay olmayacağını yazıyor:

"İran anlaşmazlığında AB tavize yanaşmıyor. Avrupa şirketlerinin İran'a uygulanan Amerikan yaptırımlarına uymasını yasaklayan karar yine gündemde. Avrupa şirketlerinin kayıpları tazmin edilebilir. Ancak ABD ile olan ticari ilişkiler büyük zarar görür. Umalım o raddeye varılmasın. Ancak bunun için Avrupa'nın tercihinin doğru olduğuna, kendisine ve seçmenlerine yarar sağlayacağına ve İran'ın nükleer anlaşma dışında ek tavizlere zorlanabileceğine Trump'ın ikna edilmesi gerekecektir.”

Handelsblatt gazetesi yorumunda ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerde zor bir döneme girileceği tahmininde bulunuyor:

"AB'nin Amerikan demokrasisine, süper gücün askeri üstünlüğüne ve pazarlarını serbest ticarete açmış olmasına güvenebileceği dönemin sona ermeye yüz tuttuğu anlaşılıyor. Değişmez sandığımız bütün kesinlikler Donald Trump tarafından ortadan kaldırılıyor. AB meydana gelen değişikliği hesaba katmadığı için uygun tepki gösteremedi. Zamlı gümrük tarifeleri, nükleer anlaşmadan çekilme ve iklim anlaşmasından ayrılma gibi münferit problemlerin teker teker ele alınması artık yetmiyor. Avrupa'nın topyekûn siyasi konsepte ihtiyacı var. 500 milyon nüfuslu Avrupa devletler topluluğu artık rüştünü ispat edip, süper güçlere aynı seviyede davranabilmelidir.”

DW, dpa, AFP/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AB ve Balkan liderleri Sofya'da bir araya geliyor

AB ve altı Balkan ülkesinin liderleri bugün Sofya'da Balkanların AB'ye entegrasyon sürecini masaya yatıracak. Zirvede AB'nin İran ve ticaret konularında ABD yönetimine karşı birleşik bir tutum benimsemesi bekleniyor. (17.05.2018)  

ABD, İran Merkez Bankası Başkanı'nı terörist ilan etti

İran’a yönelik yeni yaptırımlar getiren ABD, İran Merkez Bankası Başkanı'nı “küresel terörist” listesine aldı. (15.05.2018)  

Yorum: Donald Trump'ın yıkıcı gücü

DW Baş Editörü Ines Pohl, Gazze’den gelen görüntülerin Donald Trump’ın yarattığı tehdidin bir sembolü olduğu görüşünde. (14.05.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

18.05.2018 - Alman basınından özetler  

Benzer içerik

Bulgarien EU-Westbalkan-Gipfel in Sofia

AB ve Balkan liderleri Sofya'da bir araya geliyor 17.05.2018

AB ve altı Balkan ülkesinin liderleri bugün Sofya'da Balkanların AB'ye entegrasyon sürecini masaya yatıracak. Zirvede AB'nin İran ve ticaret konularında ABD yönetimine karşı birleşik bir tutum benimsemesi bekleniyor.

Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Batı Balkan ülkelerine AB üyeliği için tarih yok 17.05.2018

Avrupa Birliği ile üyeliğe aday Batı Balkan ülkelerinin liderlerinin katıldığı zirvede, işbirliğinin artırılması çağrısı yapıldı. Ancak AB liderleri bu ülkelere üyelik konusunda tarih vermedi.

Österreich Flagge Iran vor UN-Gebäude

İran AB'ye 60 günlük süre tanıdı 14.05.2018

İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmanın geleceğiyle ilgili AB'ye 60 günlük bir süre tanıdı. Anlaşmaya bağlı kalmak isteyen Tahran yönetimi karşılığında Batılı taraflardan garanti talep ediyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Konferenzraum (Reuters/V. Mayo)

Handelsblatt: Avrupa ABD'ye karşı rüştünü ispat etmeli

Sofya'da düzenlenen AB-Balkan zirvesi ve AB ile ABD arasında siyasi ve ekonomik konularda yaşanan görüş ayrılıkları Alman basınında geniş yer alıyor. 

FOTO-GALERİ

Erdogan mit Özil und Gündogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

Sporcular siyasete karışınca...

Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile fotoğraf çektirmeleri Almanya'da seçime destek olarak algılanıp öfkeye yol açtı.  