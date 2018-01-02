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DÜNYA

Hamaney: İran'ın düşmanları birleşti

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkesindeki protesto gösterilerinden Tahran rejiminin "düşmanlarını" sorumlu tuttu.

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İran'ın dini lideri Hamaney

İran'daki en yüksek siyasi ve dini makamın sahibi Ali Hamaney, ülkedeki protestoların altıncı gününde sessizliğini bozdu.

Hamaney, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Son günlerdeki olaylarda düşmanlarımız birleşti. İslamcı rejim için sorun yaratmak amacıyla da para, silah, politika ve istihbarat servisleri dâhil tüm araçları kullanıyorlar" dedi.

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Türk Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protesto gösterileriyle ilgili haberlerin endişe yarattığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, İran'a yönelik dış müdahalelerden kaçınılması uyarısı yaptı. (02.01.2018)

İran'da 2009 yılındaki tartışmalı seçimler sonrası düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerden bu yana gerçekleşen en büyük protestolarda beşinci güne girildi. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği olayların tüm detayları: (01.01.2018)

İran'daki hükümet karşıtı gösterilerde dün gece dokuz kişinin öldüğü bildirildi. Toplam ölü sayısı 22'ye yükselirken, Tahran'daki protesto gösterilerinde son üç gün içinde 450 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. (02.01.2018)

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı İran'da, Cumhurbaşkanı Ruhani "halkın eleştirilerini dile getirme hakkı" olduğuna dikkat çekti. (01.01.2018)

Alman basınındaki yorumlarda, İran'daki protesto gösterileri ile Kuzey Kore lideri Kim'in yeni yıl konuşması öne çıkan konular arasında yer alıyor. (01.01.2018)

"Düşman, her zaman İran ulusuna sızmak ve saldırmak için bir fırsat ve çatlak arıyor" diyen Hamaney, "Düşmanı cesaret, özveri ve imanla durdurabiliriz" diye ekledi.

Herhangi bir ülkenin adını vermeyen Hamaney, "doğru zaman geldiğinde" olaylarla ilgili yeni açıklamalar yapacağını belirtti.

İran'da silahlı kuvvetler, yargı ve devlet televizyonu gibi kurumların kontrolünü elinde tutan dini lider Hamaney, ülkedeki birçok alanda alınan kararlarda son sözü söyleme hakkına sahip kişi konumunda.

Daha önce İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şamhani, ülkesindeki olayların arkasında ABD, Suudi Arabistan ve İngiltere'nin olduğunu söylemişti. Beyrut merkezli El Mayadin televizyonuna konuşan Şamhani, "Suudiler İran'dan beklenmedik bir karşılık alacak ve bunun ne kadar ciddi olduğunu onlar iyi bilir" demişti.

Trump'a yanıt: Kendi ülkendeki evsizlere bak

İran'daki olayların başından beri attığı tweet'lerle göstericilere destek veren ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini hedef alan açıklamalarını sürdürdü.

Trump, "İran halkı, sonunda acımasız ve yozlaşmış İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama'nın enayice verdiği paraların tümü, terörizme ve onların 'ceplerine' gitti. Halkın yiyeceği az, enflasyonu fazla, insan hakları yok. ABD izliyor!" diye tweet attı.

Trump'a yanıt veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise "Diğer ülkelerle ilgili abes ve hakaretamiz tweet'ler atmakla zaman harcamak yerine, milyonlarca evsiz ve aç insan olması ya da her gün onlarca insanın öldürülmesi gibi kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilense daha iyi olur" dedi. Kasımi, İranlılar arasında Trump'a hiçbir destek olmadığını sözlerine ekledi.
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İran'da protestolar sürüyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Tahran'a destek

İran'da ülkedeki ekonomik şartların protesto edilmesiyle başlayan ve ardından hükümet karşıtı gösterilere dönüşen olaylarla ilgili Şam'dan da açıklama geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın egemenliğine saygı gösterilmesi ve Tahran'ın iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiği belirtildi.

İran'daki protestoculara destek veren ABD ve İsrail'i eleştiren Suriye Dışişleri Bakanlığı, bu iki ülkeyi bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Suriye; İran liderlerinin, hükümetinin ve halkının bu komployu yenebileceğinden emin" denildi.

AP/AFP/Reuters,CÖ/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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İran'da protestolar sürüyor  

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