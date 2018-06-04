 Guatemala’da yanardağ felaketi | DÜNYA | DW | 04.06.2018

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DÜNYA

Guatemala’da yanardağ felaketi

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucu en az 62 kişi hayatını kaybetti. Lavların ulaştığı çok sayıda ev kül oldu, insanlar yanarak can verdi.

Guatemala Vulkanausbruch Feuervulkan (Getty Images/AFP/O. Estrada)

Guatemala'da geçen 31 Mayıs'ta faaliyete geçen Fuego Yanardağı havaya kaya ve kül püskürttü. Hükümetin yaptığı açıklamaya göre, çevredeki köylerin lav altında kalmasına neden olan volkanik patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Felakette en az 62 kişi can verdi. Yüzlerce kişi de yaralandı. Şuana dek ölenlerden 13'ünün kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Guatemala hükümeti yanardağdan en çok etkilenen Escuintla, Chimaltenango ve Sacatepéquez bölgelerini "felaket bölgesi" ilan etti. Bu sayede bölgeye yardımların daha hızlı biçimde ulaştırılabilmesi hedefleniyor.

Guatemala Vulkanausbruch Feuervulkan

Lavlar köyleri kül etti

Başkent Guatemala City'nin 35 kilometre güneybatısındaki yanardağın püskürttüğü lavların çevredeki köyleri yerle bir ettiği, insanların yanarak hayatını kaybettiği belirtiliyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda insanların yanardağın püskürttüğü lavlardan kaçmaya çalıştığı, köylerdeki ev ve ağaçların tamamen küllerle kaplandığı görülüyor. Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü David de Leon yanardağın bir milyon 700 bin insanın hayatını olumsuz etkilediğini açıkladı. Guatemala ordusu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 3 bin 100 kişinin yanardağ yüzünden bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Devlet Başkanı Jimmy Morales Guatemala Doğal Afetler Kurumu'nun (CONRED) merkezini ziyaret ederek, bölgede yaşayan vatandaşlara güvenlik önlemlerine riayet etme çağrısında bulundu. Devlet Başkanı yardım tekliflerinden dolayı Meksika, Honduras ve El Salvador'a teşekkür etti. 

Guatemala Vulkanausbruch Feuervulkan

Başkent Guatemala City'deki uluslararası havalimanı kül yağmuru nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

3 bin 763 metre yüksekliğindeki Fuego Yanardağı Mayıs ayı sonlarında kül ve duman püskürtmeye başlamıştı. Yanardağ son olarak 2002 yılında faaliyete geçmişti. Adını İspanyolca'daki "ateş" sözcüğünden alan yanardağdaki patlama, ülkede son 40 yıldır yaşanan en büyük yanardağ patlaması olma niteliğini taşıyor. 

AFP,dpa/HT,BÜ,CÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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