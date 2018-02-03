 Guatemala′da ormanın altında Maya kenti bulundu | YAŞAM | DW | 03.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Guatemala'da ormanın altında Maya kenti bulundu

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşif yapıldı. Ülkenin kuzeyinde lazer teknolojilerinin yardımıyla Maya medeniyetine ait yeni kalıntılar bulundu.

Guatemala Maya-Stadt gefunden (picture-alliance/PAXUNAM/Canuto & Auld-Thomas)

Guatemala'nın kuzeyindeki ormanlık alanda lazer teknolojileri kullanılarak Maya medeniyetine ait yeni kalıntılar keşfedildi. Bilim insanları tarafından boyutları "devasa" şeklinde betimlenen kalıntıların yüz yıllardır toprak altında olduğu tahmin ediliyor. National Geographic dergisinde yer alan habere göre, uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip, incelemelerinde "Lidar" adı verilen lazer teknolojisini kullandı ve bu teknoloji sayesinde yoğun ve sıkı bitki örtüsüne karşın kalıntıların varlığı tespit edilebildi.

Araştırma, bölgedeki yapılaşmanın şimdiye kadar sanılandan çok daha yoğun ve karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın yürütüldüğü 2 bin 100 kilometrekarelik alanda Tikal gibi ünlü Maya kentleri de yer alıyor. National Geographic dergisinde yer alan habere göre, kalıntılar arasında 60 binden fazla ev, saray, sokak ve çeşitli yapılar bulunuyor.

Guatemala Pyramiden der Mayastadt Tikal Urwald (picture-alliance/blickwinkel/P. Royer)

New York'taki Ithaca College'den arkeolog ve dijital araştırma teknikleri uzmanı Thomas Garrison, "Lidar" sayesinde küçük yapıların da görülebildiğini söylüyor. Arkeolog, "Birkaç metre dahi ötesini göremediğiniz bir ortamda, her şeyi bir araya getirmek oldukça güçleşiyor" şeklinde konuşuyor.

Güney Amerika'da yaklaşık 3 bin yıl önce gelişmeye başlayan Maya medeniyetinin M.S. 250-900 yılları arasında doğruğa ulaştığı, 11'inci yüzyılda ise tarihe karıştığı kabul ediliyor. Mayalar kireçtaşından yaptıkları görkemli yapılarla biliniyor.

dpa,KNA / BÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İlk insan ne zaman Afrika'dan göç etti?

Arkeolojik bulgular ilk insanın çok daha erken dönemde Afrika'dan dünyaya yayılmış olabileceğini gösteriyor. (01.02.2018)  

Büyük Piramit'te gizli oda bulundu

Mısır’daki Giza Piramitleri’nde gizli bir oda bulan bilim insanları tarihi bir keşfe imza attı. (02.11.2017)  

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Depressionen Frau tröstet eine andere Frau (Colourbox)

Kış depresyonunun ilacı gün ışığı

Karanlık ve soğuk kış günlerinde pek çok insan kendini yorgun ve halsiz hissediyor. Uzmanlar, kışın düşen enerjimizi şarj edebilmek için basit ama etkili bir yol öneriyor: Kendinizi dışarı atın!  

FOTO-GALERİ

Saigon Vietnamkrieg (picture-alliance/AP Photo/E. Adams)

Vietnam Savaşı’nda dönüm noktası: Tet saldırısı

Bundan 50 yıl önce Vietnam cehenneme dönmüştü. Komünist Kuzey Vietnam güçleri, Güney Vietnam ve ABD birliklerine yönelik büyük bir saldırı başlattı. Bu saldırı ABD'nin Vietnam macerasında sonun başlangıcı oldu.   