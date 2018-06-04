Guatemala'da 192 kişi kayıp

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nın patlaması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e yükseldi. Yetkililer 192 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Yaralanan 46 kişiden yarısının durumu ağır. Afet yönetimi merkezinin başkanı Sergio Cabanas, kayıpların isim ve ikamet yerlerinin bulunduğu bir liste hazırladıklarını ve kayıp sayısının 192’de kalacağından kuşku duyduklarını söyledi.

AFP'ye konuşan Cabanas, "Tam kayıp sayısını bilmesek de son kurbanı bulana kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi. Ancak Cabanas hayatta kalan birine ulaşma şanslarının düşük olduğunu belirtti. Guatemalalı yetkili, "Piroklastik akıntının içinde kaldıysanız, oradan canlı çıkmanız zor" ifadesini kullandı.

Uzmanlar, Pazar günkü volkanik patlama sonrası kaçma fırsatı dahi bulamadan hayatını kaybeden insanların ölüm nedenlerinin lav değil, piroklastik akıntı olduğunu tahmin ediyor.

Guatemala'daki felaket sonrası bölgede kaydedilen görüntüleri yorumlayan İngiliz yanardağ uzmanı David Rothery, "Lav nadiren bu hızda ilerler... Gördüğüm görüntüler ise bir ya da birden fazla piroklastik akıntı olduğuna işaret ediyor. Yani şiddetli şekilde püskürtülen kaya parçalar ve sıcak gaz o kadar yoğun oluyor ki kül hâlinde yükselemiyor. Bunun yerine yanardağın yamacından çağlayarak dışarı çıkıyor" demişti. Rothery, lavlardan çok daha süratli ilerleyen piroklastik akıntıların saatte 100 kilometre hıza ulaşabildiğini belirtmişti.

Tehlike geçmiş değil

Yaklaşık 1 milyon 700 bin kişiyi etkileyen ve 3 binden fazla insanın tahliyesine neden olan felaket nedeniyle ülkede üç günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Yanardağın Salı günü yeniden duman ve volkanik madde püskürtmesi nedeniyle bölgede yeni tahliyeler gerçekleştirildi. Guatemalılar, yetkililerin uyarıları üzerine evlerini kısa süre içinde terk ederken yanlarına aldıkları az sayıda eşya ile tehlike altındaki bölgelerden uzaklaşmaya çalıştı. Birçok yerde, tıkanan yollar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Aracı olmayan bölge sakinlerinin ise yürüyerek daha güvenli yerlere ulaşmaya çalıştığı görüldü.

DW,AFP,AP/AG,CÖ,HS

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