 Guatemala da Kudüs′te Büyükelçilik açtı | DÜNYA | DW | 16.05.2018
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DÜNYA

Guatemala da Kudüs'te Büyükelçilik açtı

Guatemala, ABD'den sonra Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ikinci devlet oldu. Paraguay'ın da önümüzdeki hafta Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e nakletmesi bekleniyor.

Guatemala eröffnet Botschaft in Jerusalem (picture-alliance/dpa/R. Zvulun)

ABD'den sonra Latin Amerika ülkelerinden Guatemala da Kudüs'te Büyükelçilik açtı. Guatemala uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun itirazına rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra bu yönde adım atan ikinci ülke oldu. Paraguay da önümüzdeki hafta Kudüs Büyükelçiliğinin açılışını yapacak.

Guatemala Büyükelçiliğinin açılış töreninde Devlet Başkanı Jimmy Morales ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da hazır bulundu. Morales Kudüs'teki Büyükelçiliğin açılışını "cesur bir karar" diye nitelendirirken İsrail Başbakanı Guatemala'ya teşekkür etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı da Büyükelçiliğin açılışını ‘muhteşem bir an' olarak nitelendirdi.

Pazartesi günü ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılmasından sonra Gazze sınırında şiddetli çatışmalar çıkmış ve 60 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.

Büyükelçiliklerin Kudüs'e nakledilmesi devletler arasında tartışmalara yol açmıştı. Birleşmiş Milletler kararları Kudüs'ün nihai statüsünün İsrail ile Filistinliler arasında yapılacak barış görüşmelerinde belirlenmesini öngörüyor. İsrail başkent olarak bütün Kudüs üzerinde hak iddia ederken, Filistinliler Doğu Kudüs'ü müstakbel Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.

Symbobild Israel Jerusalem Gewalt am Tempelberg

Kakule üreticisinde boykot endişesi

Guatemala 14 Mayıs 1948'de ABD'den sonra İsrail devletini resmen tanıyan ikinci ülke olmuş ve ilk Büyükelçiliğini 1956'da Kudüs'te açmıştı. Latin Amerika ülkelerinin çoğunluğunun Büyükelçiliği 1980 yılına kadar Kudüs'te bulunmaktaydı. İsrail'in 1967 savaşında işgal ettiği Kudüs'ü kendi topraklarına kattığını ilan etmesi üzerine Guatemala Büyükelçiliği Tel Aviv'e taşınmıştı.

Guatemala 1994 yılında da Kudüs'te büyükelçilik açmak istediğini duyurmuş ancak Devlet Başkanı Ramiro De Leon ülkedeki protesto gösterileri üzerine kararını geri almıştı.

İsrail Ocak ayında Guatemala'yı işbirliğinde öncelikli ülke ilan etmiş, İsrail Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın Başkanı Gil Haskel Mart ayında Guatemala'yı ziyaret etmişti. Dünyanın en büyük kakule üreticisi konumundaki Guatemala'nın en büyük alıcılarını Arap ülkeleri oluşturuyor. Ülkedeki 40 bin kakule üreticisi Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması yüzünden Arap ülkeleri tarafından boykot edilmekten kaygı duyuyor.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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