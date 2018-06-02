 Google artık askeri yapay zeka geliştirmeyecek | DÜNYA | DW | 08.06.2018

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DÜNYA

Google artık askeri yapay zeka geliştirmeyecek

Google, bundan böyle savunma endüstrisi ve gözetleme sistemleri için yapay zeka yazılımı geliştirmeyeceğini açıkladı. Siber güvenlik, askeri işe alım ve arama-kurtarma alanlarında ise işbirliğine devam edilecek.

ABD'ye ait bir drone, Afganistan, 2015

ABD'ye ait bir drone, Afganistan, 2015

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Avrupa Birliği ülkelerinde Cuma günü yürürlüğe giren Veri Koruma Yasası kapsamında Facebook, Google ve diğer iki sosyal medya platformu hakkında ilk şikayetler yapıldı. (25.05.2018)

AB ülkelerinde bugünden itibaren ortak Veri Koruma Yasası yürürlüğe giriyor. AB’de artık şirketler ya da kuruluşlar müşterileri ya da kullanıcıları hakkındaki bilgileri istediği gibi toplayamayacak. (25.05.2018)

Teknoloji devi Google, geliştirdikleri yapay zeka yazılımlarının bundan böyle silah endüstrisi ya da "makul olmayan" gözetleme sistemleri alanında kullanılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Sözkonusu karar, şirketin yeni oluşan alanlarla ilgili geliştirdiği yeni ilkeler bağlamında alındı. Google'ın benimsediği yeni ilkelere göre, şirket fiziksel zarara yol açabilecek yapay zeka uygulamaları geliştirmeyecek. İlkelerde "uluslararası düzlemde kabul edilmiş insan haklarına" vurgu yapılıyor.

Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, sözkonusu kısıtlamanın ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan işbirliğinden ötürü son aylarda binlerce çalışanının protestosuna maruz kalan Google yönetimine yardımcı olacağı belirtildi. Google, ABD ordusuyla dronelar tarafından çekilen videolardaki nesnelerin tespit edilmesi konusunda işbirliği yapıyordu. "Maven" adlı proje kapsamında, kullanılan algoritmalar aracılığıyla insansız hava araçlarından alınan görüntülerdeki insanların kim olduğu otomatik olarak teşhis edilebiliyor.

Sundar Pichai

Sundar Pichai

Hükümet-Google işbirliği sürecek

Şirketin CEO'su Sundar Pichai, Perşembe günü yayınladığı bir blog yazısında, Google'ın hükümetlerle daha ziyade siber güvenlik, askeri işe alım ve arama-kurtarma alanlarında işbirliği yapmayı tercih edeceğini açıkladı.

Pichai, "Silahlarda kullanılması amaçlı yapay zeka geliştirmeyeceğimizin yanı sıra hükümet ve orduyla diğer birçok alanda işbirliğimize devam edeceğimizi açıkça belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

New York Times ve Buzzfeed gibi çeşitli Amerikan medya kuruluşları, birkaç gün önce Google'ın Pentagon ile birlikte yürüttüğü askeri yapay zeka projesini sürdürmeme kararı aldığını açıklamıştı.

Washington Üniversitesi'nde teknoloji hukuku profesörü olan Ryan Calo, Perşembe günü konuyla ilgili olarak bir tweet atarak "Şiddet ya da totaliteryen gözetime olanak sağlamayacakları yönündeki bu berrak açıklama anlamlıdır" dedi.

"Milli güvenlik" eleştirisi

Peter King

Peter King

Diğer yandan Cumhuriyetçi Kongre temsilcisi olan Peter King, Google'ın Pentagon ile anlaşmasını sonlandırma kararının "ABD ulusal güvenliği için bir yenilgi" anlamına geldiğini söyledi.

Son yıllarda ileri teknoloji bilgisayarların maliyet ve performanslarında yaşanan gelişmeler, yapay zekayı araştırma laboratuvarlarından savunma ve sağlık endüstrilerine taşıdı. Bu çerçevede Google ve diğer teknoloji devleri, yapay zeka araçları alanında öncü satıcılar konumuna gelmiş bulunuyor. Sözkonusu araçlar, bilgisayarların büyük çaplı verilerini insandan çok daha hızlı biçimde değerlendirmelerini sağlıyor.

Diğer yandan yapay zeka alanında kaydedilen ilerlemelerin drone saldırılarında nokta atışı kabiliyeti getirmesi ya da online iletişime ilişkin verilerin kitlesel olarak toplanabilmesi, birçok ahlakbilimci ve Google çalışanları arasında tepkilere neden olmuştu. Google çalışanları bir imza kampanyası düzenleyerek şirketi "savaş ticaretinden" uzak durmaya çağırmıştı. 

rtr/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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