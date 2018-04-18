 Gizli tanık: ABD′li papaz Hristiyan Kürt devleti kurmak istiyordu | TÜRKİYE | DW | 07.05.2018
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TÜRKİYE

Gizli tanık: ABD'li papaz Hristiyan Kürt devleti kurmak istiyordu

İzmir'deki Diriliş Kilisesi'nin papazı, ABD vatandaşı Andrew Brunson'ın yargılanmasına devam edildi. Gizli bir tanığın "Hristiyan bir Kürt devleti kurmak" istemekle suçladığı Brunson, hakkındaki iddiaları reddetti.

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"Askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanan papaz Andrew Brunson hakkında 16 Nisan'da başlayan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir'de bulunan Protestan Diriliş Kilisesi'nin papazı olan Brunson, hakkında yöneltilen sözkonusu suçlamaları "utanç verici ve iğrenç" olarak nitelendirerek reddetti. Kuzey Carolina'lı Brunson, İzmir'de görülen davada Fethullah Gülen ve PKK ile bağlantıları olduğu iddialarını da kabul etmedi.

"Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu"

Mahkemenin gizli tanıklarından biri, Brunson'ı "Hristiyan bir Kürt devleti kurmak" istemekle suçladı.

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"Askeri casusluk" suçlamasıyla yargılanan ABD'li rahip Brunson'a yönelik davada ilk duruşma yapıldı. "Kiliseme hiçbir zaman siyaset sokmadım" diyerek suçlamaları reddeden Brunson'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. (16.04.2018)

Mahkemenin "Serhat" kod adlı gizli tanığı, duruşmaya yüzünün bulanık olduğunu bir video bağlantısı aracılığıyla katıldı. Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Hristiyan olduğunu ve Brunson'ın papazı olduğu kilisedeki ayinlere düzenli olarak katıldığını belirten "Serhat", "İsa Mesih'i tanımak için ibadet maksatlı faaliyet yürüttüğü bu kiliselerde hukuk dışı eylemlere şahitlik ettiğini" anlattı.

Bu kiliselere gelen "sol görüşlü ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) sempatizanı kişilerin söylem ve davranışlarından rahatsız olduğunu" belirten "Serhat", "ABD'ye hayranlık duyan ve bu hayranlıklarını söyledikleri marşlarla dile getiren" bu kişilerin Brunson tarafından kollandığını savundu.

Gizli tanık, "Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Kiliseden insanlar birbirleriyle evlendiriliyordu. Büyük bir yapı kurmayı amaçlıyorlardı. Şanlıurfa'da bir faaliyet yürütüldüğünden bahsediliyordu. Burada bir yardım seferberliği başlatılmıştı. Bunun için dua isteniyordu. Evliliklere büyük önem veriyor ve büyük para harcıyordu" ifadelerini kullandı.

İddialar "utanç verici ve iğrenç"

Mahkemede tanıklık yapan kimliği belirsiz çeşitli kişilerin ifadelerine atfen Brunson, "Ben Suriyeli mültecilere yardım ediyorum, onlar PKK'ya destek sağladığımı söylüyor. Ben kilise kuruyorum, onlar Gülen'in ağından yardım aldığımı söylüyor" şeklinde konuştu.

Brunson, "Üzerinde hayatımı harcadığım hizmetlerim şimdi baş aşağı dönmüş durumda. İsa'nın hizmetçiliğini yapmaktan hiçbir zaman utanmadım ama bu iddialar utanç verici ve iğrenç" dedi.

Andrew Brunson

Andrew Brunson

"Türkiye'nin saygınlığı düşüyor"

Duruşmayı ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Sandra Jolley de izledi.

Brunson'ın tahliye edilmesi çağrısında bulunan Jolley, "Andrew Brunson'ın burada cezaevinde geçirdiği her gün, Türk hükümetinin saygınlığının yalnızca ABD'nin değil, tüm dünyanın gözünde düştüğü yeni bir gün" şeklinde konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun göreve kısa süre önce başlayan ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile gelecek ya da bir sonraki hafta Washington'da görüşmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kararın mahkemeye ait olacağını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın ilk duruşmasının ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile davaya tepkisini göstermişti. "Onun için casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum" ifadesini kullanan ABD Başkanı, papazın "ait olduğu mükemmel ailesine geri dönmesine izin verilmesini" umduğunu belirtmişti.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan Brunson, 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor. Brunson'ın suçlu bulunması durumunda 35 yıl hapis cezası alma ihtimali yer alıyor.

DW,rtr,AP,AFP/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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