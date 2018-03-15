 Girit′teki Alman konsolosluğunda Afrin işgali | AVRUPA | DW | 16.03.2018
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AVRUPA

Girit'teki Alman konsolosluğunda Afrin işgali

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Alman konsolosluğu, Türkiye'nin Afrin operasyonunu protesto eden bir grup tarafından işgal edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü Afrin operasyonunu protesto eden bir grup, Girit Adası'nın İraklio (Kandiye) kentindeki Alman konsolosluğunu işgal etti.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Girit Fahri Konsolosunun bürolarına giren kimliği belirsiz kişilerin önemli maddi hasara neden olduğu bildirildi. Alman Dışişleri Bakanlığı konunun polise intikal ettirildiğini kaydetti.

Reuters'a konuşan bir Yunan polis yetkilisi ise yüzlerini gizleyen yaklaşık 10 kişilik bir grubun yerel saatle sabah 09.30'da konsolosluk binasını bastığını söyledi. Grup binanın balkonuna Kürtçe, Almanca ve Yunanca olarak "Direniş hayattır" ve "Afrin'le dayanışma" yazılı pankartların yanı sıra PKK ve PYD bayrakları astı. Bir başka polis yetkilisi, protestocuların bazı camları kırdığını söyledi.

Griechenland Proteste Besetzung deutsches Konsulat auf Kreta (Getty Images/AFP/C. Metaxakis)

AFP'nin kaynak gösterdiği bir polis sözcüsü ise, "Konsolosluğa giren bir grup kişi, duvarlardaki çerçeveleri indirdiler, yerlerine pankartlar astılar. Sonra da gittiler" dedi.

Yunan basını: Erdoğan'a mesaj gönderdiler

Yunan Kathimerini gazetesi, Girit basınına dayandırdığı haberinde, eylemcilerin konsolosluktaki Alman bayrağını alıp gittiğini bildirdi. AFP'ye konuşan polis sözcüsü ise eylemcilerin Alman bayrağını alıp götürdüğü yönündeki haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Olay sırasında konsoloslukta koruma bulunmadığını belirten yerel basın, protestocuların olay esnasında binada olmayan Alman konsolosun faks ve e-posta adresi üzerinden Atina'daki Türk Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesajlar gönderdiğini bildirdi.

Gözaltı yok

Olayda yaralanan olmadığı bildirilirken, AFP işgalle ilgili olarak gözaltına alınan bulunmadığını kaydetti.

Türkiye, PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG kontrolündeki Afrin'e 20 Ocak'ta askeri operasyon başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan operasyonla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "Afrin bölgesinin dörtte üçlük bölümünde kontrolü sağladığını" söyledi.

DW,AFP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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