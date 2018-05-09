Gina Haspel CIA direktörü oldu

ABD Senatosu, Donald Trump tarafından aday gösterilen Gina Haspel’in CIA Direktörü olmasını onadı. Senatoda yapılan oylamada 99 üyeden 54'ü lehte oy kullandı. Lehte oy kullanan senatörlerden 6’sının Demokrat Partili olduğu belirtiliyor.

Oylamada siyasi açıdan etkin olan iki Cumhuriyetçi senatör, Haspel’in aleyhinde oy verdi. Vietnam Savaşı sırasında savaş esiri olan, Cumhuriyetçi Parti'nin eski başkan adayı John McCain ise kanser hastalığıyla mücadele ettiği Arizona eyaletinde kalarak Washington’daki oylamaya katılamadı. Vietnam'da esir düştüğü sırada işkenceye maruz kalan McCain, Haspel’in aday gösterilmesine karşı olduğunu açıklamıştı.

CIA tarihindeki ilk kadın direktör

33 yıldır teşkilatta görev yapan Gina Haspel, böylece ABD tarihindeki ilk kadın CIA direktörü oldu. Haspel disiplinli, politik olmayan bir figür olarak tanınıyor. 1990'lardan itibaren Rusça ve Türkçe öğrendiği kaydedilen Haspel'in Rusya uzmanı olduğu ve Doğu Avrupa'da gizli görevlerde bulunduğu kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında.

ABD Başkanı Donald Trump, 61 yaşındaki kadın istihbaratçıyı Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığı görevine geçmesi üzerine bu göreve aday göstermişti. Haspel'in adaylığı, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında ABD'nin yurtdışındaki gizli cezaevlerinde terör şüphelilerine işkence programında oynadığı rol nedeniyle tartışma yaratmıştı.

Haspel'in Tayland'daki bu tür bir gizli cezaevinin gözetimini üstlendiği, burada El Kaide şüphelileri Ebu Zübeyde ve Abdülrahim el Naşiri'nin suyla boğulma hissi veren waterboarding işkencesine tabi tutulduğu belirtiliyor. El Naşiri'nin ifadelerine göre Gina Haspel "2002 yılında bir CIA tutuklusunun işkencesine bizzat nezaret etti ve üç waterboarding oturumunu yönetti."

Haspel: Bugün olsa izin vermem

Haspel hafta başında kendisinin dinlendiği Senato oturumunda bu yöntemlerin bir daha asla kullanılmaması gerektiğini söylemişti. Bugün olsa tutuklulara böyle davranılmasına izin vermeyeceğini belirten Haspel CIA'in faaliyetlerinin "Amerikan değerleriyle uyum içinde olması gerektiğini" belirtmişti. Trump’ın talimat vermesi halinde çalışma arkadaşlarının işkence yapmasına izin verip vermeyeceği sorusuna da Haspel "Hayır" yanıtını vermişti. Kullanılan yöntemleri tümüyle kınamayan Haspel, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının o dönem talimatlara uyduğunu ve "yaptıkları işe inandıklarını" söylemiş, programın birçok değerli enformasyon sağladığını ve saldırıların önlenmesine katkı sunduğunu ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Senato oylaması sonrasında Twitter hesabından "Yeni CIA direktörümüz Gina Haspel'e tebrikler" diye yazdı. Trump daha önceki açıklamalarında Haspel'i "olağanüstü nitelikli" olarak tanımlamıştı, Cumhuriyetçi senatör John Cornyn ise Haspel'in "objektif, tarafsız bir istihbarat çalışması" yürüteceğini söyledi. Demokrat senatör Dianne Feinstein ise Haspel'in Senato tarafından onanmasının "dünyaya verilmiş yanlış bir mesaj" olduğunu söyledi.

AFP, Reuters / EC, BK

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