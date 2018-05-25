 Gezi′den beş yıl sonra... | TÜRKİYE | DW | 28.05.2018

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TÜRKİYE

Gezi'den beş yıl sonra...

2013 yılında Gezi Parkı'nda başlayan çevreci protestolar kısa süre içinde yüz binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı bir harekete dönüştü. Gezi'nin beşinci yılında DW'den Julia Hahn'ın İstanbul'dan izlenimleri...

Türkei Proteste Demonstration gegen Erdogan (picture-alliance/AP Photo)

Gaye Boralıoğlu çaresizce Taksim Meydanı'nda göz gezdiriyor. Sol tarafında işçiler durmaksızın meydana yapılan yeni caminin inşaatında çalışırken, karşı tarafta Türkiye'nin Avrupa'ya dönük yüzünün yıllar boyunca sembolü olmuş Atatürk Kültür Merkezi yıkılıyor.

Yazar Boralıoğlu "Gezi Parkı'ndan sonraki süreçte parkın dışındaki bütün alan betonlaştırıldı" diyor ve ekliyor: "Buradan bir yol geçiyordu ve yolun iki tarafında ağaçlar vardı… Burası tamamen betonlaştırıldı."

Gaye Boralıoğlu

Edebiyatçı Boralıoğlu 2013'teki protestolar sırasında oradaydı

Gerçekten de kentin göbeğindeki bu yerde, beş yıl önceki kitlesel protestoları hatırlatan çok az şey kalmış. O zamanlar dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birçok İstanbullunun sokaklara döküldüğü zamanlardı. Boralıoğlu o günler hakkında, "Gezi herhalde bizim son umudumuzdu. Umutluyduk çünkü orada müthiş bir enerji, mizah ve isyanın bir arada olduğu çok özel bir zamana tanıklık ettik. Bütün bu coğrafyadaki farklı insan karakterleri, farklı etnik kökenler, farklı siyasi düşüncülerden insanlar bir araya gelmişti" diyor.

Bir parktan çok daha fazlası

Erdoğan hükümetinin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) giderek artan otoriter uygulamalarına karşı 2013 yılının yaz aylarının başında tüm Türkiye'de yüz binlerce insan ortak bir amaç için protestolarla birleşti. Solcu liberaller, milliyetçiler, futbolseverler, Kürtler, başörtülü kadınlar… Hepsi sokaklarda yerini aldı.

Protestocuların ateşleyicisi hükümetin Taksim Meydanı'ndaki Gezi Parkı ile ilgili imar planları oldu. Erdoğan, 1940 yılında yıkılan ve içinde bir alışveriş merkezi bulunacak Osmanlı topçu kışlasını yeniden inşa etmek istedi.

Gezi Parkı'ndan Taksim Meydanı'nın bugünkü görünümü

Gezi Parkı'ndan Taksim Meydanı'nın bugünkü görünümü

Göstericiler bir anda parkı işgal etti ve kurdukları çadırlarla parktaki oturma eylemini kalıcı hale getirdi. Gaye Boralıoğlu da o günlerde parkı sıkça ziyaret edenlerdendi. "Hayatım boyunca tanıdığım birçok insanla karşılaştım" diyor yazar. "Bir tarafta insanlar yemekler yapıyordu, bir tarafta halaylar çekiliyordu. Hiç para kullanılmıyordu, herkes birbirine, bir şeyler alıp veriyordu... Herkesin yüzü gülüyordu" ifadelerini kullanıyor Boralıoğlu. Parktan görüntüler tüm dünyaya ulaşırken, kitlelere ulaşan bir diğer şey de Başbakan Erdoğan'ın sözleriydi. Erdoğan göstericileri "çapulcu" ve "terörist" olarak nitelendirdi.

"Türkiye'ye karşı komplo"

Gezi hareketine tam olarak ne kadar destek verildiğini ölçümlemek zor. Kamuoyu araştırma şirketi Konda'nın bir araştırmasına katılan kişilerin yüzde 40'ı geziyi "demokratik hak ve özgürlük talebi" olarak görürken, katılımcıların yüzde 50'sinden fazlası protestoları "Türkiye'ye karşı oyun" olarak değerlendirmiş. Araştırma sonuçlarına göre Gezi'yi komplo olarak görenleri sayısı AKP seçmeni arasında çok daha fazla.

  • Türkei Gewalt gegen Demonstranten (Reuters)

    Gezi protestolarının beşinci yılı

    Her şey nasıl başladı?

    İstanbul'un merkezindeki Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'ndaki ağaçlar hükümetin parkın içerisine inşa etmeyi planladığı proje nedeniyle sökülmek istendi. Polis buna karşı çıkan çevrecilerin eylemine sert müdahale etti.

  • Türkei Taksim Platz Gezi Park Demonstranten Camp (picture-alliance/AP)

    Gezi protestolarının beşinci yılı

    Nasıl büyüdü?

    Polisin beklenmedik sert müdahalesi kısa sürede kitlesel bir eyleme dönüştü. İstanbul'un dört bir yanından akın akın insan, Gezi Parkı'nı sahiplenmek için Taksim'de toplanmaya başladı.

  • New York Solidarität Protest Istanbul Türkei (Getty Images)

    Gezi protestolarının beşinci yılı

    Nasıl yayıldı?

    Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın göstericilere yönelik üslubu ve parktaki projenin ne olursa olsun yapılacağına dair sözleri, bir çevre eylemi olarak başlayan hareketi üç gün içinde ülke çapında hükümet karşıtı gösterilere dönüştürdü.

  • Proteste in Ankara (Reuters)

    Gezi protestolarının beşinci yılı

    Gaz ve tazyikli su

    Birçok bölgede göstericilerle karşı karşıya kalan polisin kalabalığı dağıtmak için kullandığı yöntemler büyük tepki topladı. İki aydan fazla süren gösterilerde 8 binden fazla kişi yaralandı. Biri polis en az 7 kişi hayatını kaybetti.

  • Türkei | Urteil im Prozess des Gezi-Park-Opfers Ali Ismail Korkmaz (picture-alliance/AP Photo)

    Gezi protestolarının beşinci yılı

    19 yaşındaydı

    Hayatını kaybedenlerden biri üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'dı. Eskişehir'de katıldığı gösteriler sırasında polis ve eli sopalı bir grup tarafından darp edilen Ali İsmail Korkmaz başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Bir süre hastanede yaşam mücadelesi veren genç 10 Temmuz 2013'te hayatını kaybetti.

  • Proteste in Ankara (Reuters)

    Gezi protestolarının beşinci yılı

    79 şehirde eylem

    Ülke çapına yayılan protesto hareketi sadece Bayburt ve Bingöl hariç 79 şehirde gösterilere neden oldu. İçişleri Bakanlığının verilerine göre 2 buçuk milyondan fazla kişi eylemlerde yer aldı.

  • Türkei Proteste gegen die Regierung in Istanbul Taksim Platz 07.06.2013 (picture-alliance/dpa)

    Gezi protestolarının beşinci yılı

    "İşgal"

    Bugün artık yıkılmış olan Atatürk Kültür Merkezi'nin göstericiler tarafından işgal edilmesi Gezi Parkı eylemlerinin en sembolik görüntülerinden birini oluşturdu.

  • Istanbul Zelte Gezi Park (Aris Messinis/AFP/Getty Images)

    Gezi protestolarının beşinci yılı

    Nöbet

    Gezi hareketinin kalbini Gezi Parkı'nda kurulan kamp oluşturuyordu. Yüzlerce kişi korumak istedikleri parkta kurdukları çadırlarda geceleyerek polisin burayı boşaltmasını engellemek için çabaladı.

  • Türkei Gezi Park Hochzeit (Ozan Kose/AFP/Getty Images)

    Gezi protestolarının beşinci yılı

    Nikah masasından Gezi'ye

    Neredeyse ülkenin tek gündemi olan Gezi Parkı her türlü zorluğa ve polis şiddeti tehlikesine rağmen bir cazibe merkezi haline geldi ve böylesi mutlu anlara tanıklık etti.

  • Bildergalerie Durch die Barrikaden (Gaia Anderson)

    Gezi protestolarının beşinci yılı

    Öfkenin hedefi Erdoğan

    Pek çok kişi Gezi hareketinin nedenini sadece ağaçları koruma çabası değil, iktidarın giderek artan baskısına karşı gösterilen bir öfke patlaması olarak değerlendiriyor. Bu öfkeden en büyük payı Erdoğan aldı.

  • Taksim Platz Gezi Park Istanbul Türkei Räumung (Reuters)

    Gezi protestolarının beşinci yılı

    Nasıl bitti?

    Gezi Parkı, eylemcilerin iki haftadan fazla süren işgalinin ardından polisin sert müdahalesiyle boşaltıldı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı çok sayıda kişi tutuklandı.

  • Türkei, Istanbul: Blick vom Gezi Park auf die Taksim Moschee (DW/J. Hahn)

    Gezi protestolarının beşinci yılı

    Geriye ne kaldı?

    Bugün Gezi hareketi AKP iktidarını en çok sarsan olaylardan biri olarak değerlendiriliyor. Bir daha böyle bir hareketin yaşanmaması için hükümet polisiye tedbirleri artırdı, güvenlik güçlerine ve yargı organlarına yeni yetkiler veren adli düzenlemelere gitti. Her şeyin başlangıcı olan Topçu Kışlası projesi ise halen davalık. Gezi Parkı'na ne olacağı mahkemenin vereceği kararla sonuca bağlanacak.


Gaye Boralıoğlu o günlere dair anılarını kaleme almış. Kısa hikayelerinden bir tanesi de Almanca'ya çevrilmiş. "Eli silahlı üniformalılar, bu kez kocaman araçlarının içinde üstlerine yürüdüler insanların… zayıf bedenlerini suyla püskürttüler, takatsiz bırakana kadar gaza boğdular cümle alemi" pasajlarıyla aktarıyor o günleri. Yazarın kahramanları korkusuz vatandaşlar, kadınlar, erkekler, gençler ve devlet iktidarına karşı çıkan emekliler. "Silahların önüne bedenlerini kalkan ettiler. İlerlediler. Gaza, toza, sise rağmen ilerlediler. Güldüler ve ilerlediler."

"Kalemimiz yazmaya devam edecek"

Protestoları dindirmek için polisin müdahalesinde 11 kişi hayatını kaybetti, 8 binden fazla kişi yaralandı. O günden bu yana polis her zaman tetikte oldu. Taksim Meydanı'nda hükümet karşıtı gösteriler yasaklandı. Daha küçük boyuttaki barışçıl gösteriler bile hızlıca dağıtıldı.

Ve daha sonra Cumhurbaşkanı olan Erdoğan gücüne güç kattı. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yüz binlerce insan gözaltına alındı ve işini kaybetti. Birçok sanatçı, akademisyen ve aydın Türkiye'yi terk ederek Almanya, Hollanda ve Fransa'ya yerleşti.

Gaye Boralıoğlu ise kalmaya karar vermiş. "Biz burada duruyoruz. Hapse de tıksalar, işlerimizden de atsalar, bir kısmımız ülkemizi terketmek zorunda kalsa da sonuçta varız. Zihnimiz var, aklımız çalışıyor ve kalememiz yazacak" diyor yazar. "Gelecek nesiller bugünleri, onların yarattığı yamuk ve yanlı tarih kitaplarından değil, bizim yarattığımız romanlardan, hikayelerden öğrenecek."

Gezi Parkı

Park bugünlerde sakin, ancak anıları hâlâ birçok kişinin zihninde tazeliğini koruyor

Kritik seçimler

24 Haziran seçimleri dört hafta içinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçilme gayretinde. Erdoğan eğer seçimi kazanırsa Türkiye, 16 Nisan referandumunda onaylanan ve cumhurbaşkanının yetkilerini arttıran değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle başkanlık sistemine geçecek. Devletin başındaki Erdoğan ise neredeyse sınırsız bir güce kavuşacak. Muhalefetin onu durdurup durduramayacağı ise halen belirsiz.

Ancak Boralıoğlu umudunu kaybetmemiş. "Gezi bir insanlık düşüydü ve biz onu yaşadık. Bu açıdan da şanslıyız. Bir kez yaşadıysak, neden bir daha yaşamayalım ki?"

Julia Hahn

© Deutsche Welle Türkçe

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