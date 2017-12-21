Gazze'deki Kudüs protestolarında iki Filistinli öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından gelen üçüncü cuma günü de Filistin'de geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi.

Bölgedeki AFP muhabirleri, Gazze'nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas'ın bir kez daha "öfke günü" ilan ettiği Cuma protestolarına katılan yüzlerce Filistinli'nin sınır hattındaki İsrail askerlerine taş attığını bildirdi. Ajans, askerlerin gerçek ve plastik mermilerle karşılık verdiğini aktardı.

Hamas kontrolündeki sağlık bakanlığı, Gazze'nin kuzeyindeki Cabalya yakınlarındaki çatışmalarda göğsünden vurulan 24 yaşındaki Zekeriya el Keferneh'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, çatışmalarda 29 yaşındaki Muhammed Mohaysen'in de öldüğünü duyurdu.

45 yaralı

İsrail sınırı boyunca çıkan olaylarda 45 kişinin yaralandığını duyuran Gazze'deki sağlık bakanlığı, gerçek mühimmat kullanan askerlerce vurulan altı Filistinli'den birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Noel Baba kıyafetiyle Filistin bayrağı taşıyan bir kişinin bacağından vurulduğunu aktardı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki Ramallah, El Halil ve diğer büyük kentlerde de çatışmalar çıktığı bildiriliyor. Batı Şeria'daki sağlık bakanlığının sözcüsü Usame Nacar, daha önceki cuma protestolarına kıyasla daha fazla bölgede gösteriler görüldüğünü belirtti.

Filistin Kızılayı, Batı Şeria'da yaralanan onlarca kişiden en az yedisinin gerçek mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Trump'a tepki

Trump'ın Kudüs kararının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylama sonucunda alınan kararla reddedilmesinden bir gün sonra düzenlenen eylemlerde, ABD Başkanı'na da tepki gösterildi.

Beytüllahim'deki gösterilerde bazı protestocuların ellerinde "Sayın Trump, kime ait olduğuna karar verdiğiniz topraklar sizin değil. Kudüs bizimdir ve bize aittir" ve "Kudüs, Filistin'in başkentidir" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

AFP/AP,CÖ/BK

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