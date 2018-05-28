 Gazze′de ablukayı protesto eylemi | DÜNYA | DW | 29.05.2018

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DÜNYA

Gazze'de ablukayı protesto eylemi

Filistinliler İsrail ve Mısır'ın Gazze'ye uyguladığı ablukayı protesto etti. 20 dolayındaki Filistinli balıkçı tekneleriyle Gazze limanından denize açıldı.

Gazastreifen Protest gegen israelische Seeblockade (picture-alliance/ZumaPress/M. Ajour)

Filistinli aktivistler İsrail ve Mısır'ın yıllardır Gazze Şeridi'ne uyguladığı deniz ablukasını protesto amacıyla denize açıldılar. 20 kişinin bulunduğu iki balıkçı teknesi Gazze limanından hareket etti. Hamas yetkilileri eylemin sembolik anlam taşıdığını belirttiler. Teknelerin, Gazze'de yaşayan Filistinlilere tanınan altı millik karasuyu sınırını aşmasına İsrail'in izin vermesi beklenmiyor. Teknelerde kara yoluyla bölgeden ayrılması mümkün olmayan hasta ve öğrenciler de bulunuyor.

Hamas örgütünün 2007 yılında Gazze Şeridi'nin yönetimi ele geçirmesinden bu yana Mısır ve İsrail bölgeye abluka uyguluyor. Protesto eylemi, sekiz yıl önce Gazze halkına yardım götüren Mavi Marmara gemisinin İsrail komandoları tarafından basılıp dokuzu Türk, on kişinin öldürülmesinin yıldönümünde başlatıldı.

Gazastreifen Protest gegen israelische Seeblockade (picture-alliance/ZumaPress/M. Ajour)

Gazze Şeridi'nden roket fırlatıldı

İsrail makamları ülkenin güneyindeki yerleşimlere 25 roket fırlatıldığını, ancak saldırıda yaralanan olmadığını duyurdu. Askeri sözcü roketlerin roket savar sistemiyle zararsız hale getirildiğini açıkladı. 2014 yılındaki Gazze savaşından bu yana bölgeden İsrail'e bu kadar yoğun roket saldırısı düzenlenmediği belirtildi. İsrail medyası roketlerden birinin, açılmasına kısa süre kala bir çocuk yuvasına isabet ettiğini bildirdi.

Gazze ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde Filistinlilerin düzenledikleri ve mayıs ayı ortalarına kadar süren protesto eylemleri sırasında 122 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü. Eylemler, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki olarak düzenlenmişti.

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Gazze'de elektrik kesintisi hasta çocukları vuruyor

DW,AP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Gazze'de elektrik kesintisi hasta çocukları vuruyor  

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