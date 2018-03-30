 Gazze sınırındaki gösterilerde ölü sayısı artıyor | DÜNYA | DW | 06.04.2018
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DÜNYA

Gazze sınırındaki gösterilerde ölü sayısı artıyor

Gazze sınırında devam eden gösterilerde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yedi Filistinlinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

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Göstericiler araç lastiklerini ateşe vererek İsrailli keskin nişancıların görüşünü engellemeye çalışıyor

İsrail ablukasındaki Gazze'de geçen Cuma Filistinlilerin düzenlediği‚ ''Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü''nün devamı niteliğindeki eylemde İsrail ordusu sınıra yaklaşanlara ateş açtı. Gazze'deki sağlık yetkilileri, açılan ateş sonucu aralarında 16 ve 17 yaşlarında iki çocuğun da olduğu en az yedi Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Çok sayıda yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrail askerleri sınırdaki çite yaklaşan göstericilere TOMA'lar, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra gerçek mermiyle müdahale ediyor. Göstericilerin çok sayıda araba lastiğini tutuşturarak oluşan dumanla İsrailli keskin nişancıların görüşünü engellemeye çalıştıkları bildirildi.

Hamas ve diğer Filistinli örgütler tarafından 65 kilometrelik Gazze sınırında organize edilen altı haftalık protesto gösterileri geçen Cuma başlamış ve gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail, sınırdaki protesto eylemlerine yaklaşık 20 bin Filistinlinin katıldığını açıklamıştı.

İsrail'in göstericilere sert müdahalesi uluslararası yardım örgütlerinin tepkilerine neden olmuş, Birlişmiş Milletler İsrail'i göstericilere ''orantısız  güç'' uygulamaması yönünde uyarmıştı.

Filistinliler, topraklarına el konulmasını protesto eden 6 göstericinin İsrail güvenlik güçlerince öldürüldüğü 30 Mart 1976 tarihinin yıldönümlerinde her yıl protesto gösterileri düzenliyor. ''Toprak Günü'' olarak adlandırılan bu tarihte başlayan eylemler İsrail‘in kuruluş yıldönümü olan ve Filistinlilerce ''felaket günü'' olarak anılan 15 Mayıs'a kadar devam ediyor.

DW/rtr,dpa/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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