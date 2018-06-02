Gazze sınırındaki gösteride 4 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze sınırında Cuma günü toplanan Filistinlilerin protesto gösterisinde şiddet olayları yaşandı. Filistin kaynaklarına göre İsrail polisinin açtığı ateş sonucu dört Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenler arasında 15 yaşında bir Filistinlinin de bulunduğunu belirtti. Meydana gelen şiddet olaylarında 117'si ayağından olmak üzere 618 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada yaklaşık 10 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında beş ayrı noktada toplandığını ve göstericilerin lastik yakarak İsrail tarafına patlayıcı madde fırlattığını aktardı.

Ordunun açıklamasında "terörist" ifadesi kullanılarak Filistinlilerin askerlere ateş açtığı ve bir askerin açılan ateşten etkilendiği belirtildi. Ancak ordunun açıklamasında yaralılarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Açıklamada İsrail askerlerinin huzursuzluğa yol açan şiddet olaylarına uygun yanıtı verdiği savunuldu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Komitesi Cuma günü "Milyonluk Kudüs" eylemleri için çağrıda bulunmuştu. Gösteriler Doğu Kudüs'ün İsrail tarafından işgal edildiği Altı Gün Savaşı 51'inci yıldönümü nedeniyle düzenlendi.

Hamas'ın siyasi bürosundan Fati Hamad ise gösterilerle ilgili açıklamasında "Halkımız bugün Kudüs'ün Araplara, Müslümanlara ve Filistinlilere ait olduğunu göstermek için birleşti" ifadelerini kullandı. Hamad, Hamas'ın ABD'nin büyükelçiliğini İsrail'in başkenti olarak ilan ettiği Kudüs'e taşımasını tanımayacağını da vurguladı.

BM Genel Kurulu da Gazze sınırında yaşanan şiddet olaylarını görüşmek üzere Filistinlilerin talebiyle Çarşamba günü acil bir toplantı düzenleyecek.

dpa,rtr/HS,ÇÖ

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