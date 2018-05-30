 Gazze ile ilgili iki karar taslağı BM’den geçmedi | DÜNYA | DW | 02.06.2018

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DÜNYA

Gazze ile ilgili iki karar taslağı BM’den geçmedi

Gazze’de Mart’ın sonundan bu yana devam eden şiddet olayları ile ilgili karşı gruplarda yer alan ABD ve Kuveyt tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar tasarıları reddedildi.

30 Mart'ta kutlanan Toprak Günü'nden bu yana Gazze ile İsrail sınırında devam eden protestolarda 110'dan fazla Filistinli İsrail tarafından öldürüldü

30 Mart'ta kutlanan Toprak Günü'nden bu yana Gazze ile İsrail sınırında devam eden protestolarda 110'dan fazla Filistinli İsrail tarafından öldürüldü

Gazze’de devam eden şiddet olaylarıyla ile ilgili karşı gruplar tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan iki karar taslağı da Cuma günü yapılan oturumda reddedildi. Kuveyt tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan tasarıda Gazze'deki ve Batı Şeria'daki Filistinli sivillerin "güvenliği ve korunmasının garanti edilebilmesi için önlemlerin" alınması istenirken, ABD tarafından verilen karar tasarısında ise Filistinlilerin Gazze’deki protestoları durdurması ve Hamas'ın kınanması talep edilmişti.

Kuveyt'in sunduğu tasarı için aralarında BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Çin, Fransa ve Rusya’nın olduğu 10 ülke lehte oy kullanırken, İngiltere, Etiyopya, Hollanda ve Polonya çekimser oy kullandı. ABD veto ettiği için tasarı, Güvenlik Konseyi'nden geçemedi. ABD'nin sunduğu tasarı içinse bir tek ABD lehte oy kullanırken, 11 ülke çekimser kaldı ve Rusya ile iki ülke de aleyhte oy kullandı. Bir karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nden geçmesi için 15 üyenin en az dokuzunun lehte oy kullanması ve beş daimi üye olan İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD’nin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.

UN Sicherheitsrat Sondersitzung Gaza Nikki Haley (picture-alliance/AA/A. Ozdil)

Nikki Haley

ABD: BM İsrail'e karşı taraflı

Karar tasarılarının reddedilmesinin ardından konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Şu anda BM’nin umutsuz bir şekilde İsrail’e karşı taraflı olduğu çok açık" dedi. Kuveyt'in BM Büyükelçisi Mansur el Otaibi ise ABD'nin Kuveyt’in karar tasarısını veto etmesinin "Filistinliler arasındaki çaresizliği artıracağını", bölgede şiddetin yükselmesine vesile olacağını ve "nefret ile radikal düşünceleri besleyeceğini" belirtti.

Gazze’de yaşanan şiddet olayları başladığından bu yana ortak bir açıklamaya dahi karar kılamayan BM Güvenlik Konseyi'nin bu durumunu değerlendiren Fransa'nın BM Büyükelçisi Francois Delattre, "Bu ağır sessizlik bizi izleyen dünya, Güvenlik Konseyi'nin inanılırlığı ve çok yönlülük için felaket bir durum" dedi.  

"Toprak Günü" olarak kutlanan 30 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi sınırı boyunca devam eden protestolarda çoğu silahsız olmak üzere 110'dan fazla Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü. İsrail tarafında yaralananlar olmakla birlikte, şu ana kadar bir ölüm kaydedilmedi. İsrail bu şiddet olaylarından 2007'den bu yana Gazze'yi yöneten Hamas'ı sorumlu tutuyor. İsrail, geçen hafta Salı günü Gazze'den İsrail topraklarına açılan roket ve havan saldırısına karşılık vermiş ve 65 askeri hedefi vurduğunu açıklamıştı.

AFP,AP/DÇÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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