Gazze Şeridi'ne saldırı: İki Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda en az iki Filistinli öldürüldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı. Filistin kaynaklarınca Han Yunus yakınlarındaki hedeflerin bombalandığı bildirildi. İsrail ordu sözcülüğü Hamas'ın askeri kanadına ait gözleme merkezinin hedef alındığını ve operasyonun Filistinliler tarafından sınırda bomba patlatılmasına misilleme olarak düzenlendiğini açıkladı. Patlamada yaralanan olmamıştı. Gece saatlerinde Gazze'deki Hamas mevzilerine düzenlenen hava saldırılarına askeri altyapıyı tahrip etmek üzere dört Filistinlinin tel örgüleri aşarak İsrail'e sızması gerekçe gösterildi.

30 Mart'tan bu yana Gazze sınırında İsrail ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 122 Filistinli öldürüldü, binlerce Filistinli de yaralandı. Batı Şeria'nın Ramallah yakınlarındaki bir mülteci kampına yapılan baskın sırasında yaralanan bir İsrail askerinin öldüğü açıklandı. İsrail askerini başına mermer atarak öldürdüğü belirtilen Filistinlinin aranmasına devam ediliyor.

DW, dpa/AG, BÖ

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