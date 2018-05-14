Gazze Şeridi'nde tansiyon yüksek: 2 ölü

ABD'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğinin açılışı öncesi sınırda tansiyon yükseldi. Gazze Şeridi'nde toplanmaya başlayan binlerce Filistinli ile İsrail askerleri arasında arbede yaşanıyor. İsrail askerlerinin sınır bölgesinde açtığı ateş sonucu iki kişinin öldüğü ve en az 69 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Yardım örgütleri yaralı sayısının daha yüksek olduğunu duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı sınıra yakın alanda bulunan iki kişinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerden birinin 21 yaşında olduğu belirtilirken, diğer kişiyle ilgili henüz bilgi verilmedi. İki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Filistin bölgesinde 30 Mart'ta başlayan protestolarda ölenlerin sayısı 47'ya yükseldi. Filistin Kızılhaç Örgütü sınır bölgesindeki arbedelerde en az 93 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde bir milyon kişi bekleniyor

Sınırdaki protestolara bir milyona yakın kişinin katılması bekleniyor

Gazze'de Pazartesi günü itibariyle tüm siyasi fraksiyonların katılımıyla yapılan genel grev nedeniyle iş yerleri, üniversiteler ve okullar kapalı kalacak. Gazze Şeridi'ndeki protestolara bir milyona yakın kişinin katılması bekleniyor.

Filistinlilerin ana caddelerde de eylemler düzenlediği bildirildi. Filistinliler otobüslerle protesto alanına taşınırken, camilerden protestolara katılım gösterilmesi için çağrılar yapıldığı belirtildi.

Filistinliler için 15 Mayıs Nakba (Felaket) Günü olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Salı günü anmalar gerçekleştirilecek. Filistinliler 1948 yılında İsrail devletinin kurulmasını kendileri için bir felaket olarak tanıyor.

Gazze Şeridi'ndeki protestolar şiddetlendi

Filistin Başbakanı : Hukuk ve değerler hiçe sayılıyor

ABD Büyükelçiliği'nin açılışı hem Filistinliler hem de İsrailliler için önem taşıyan bir günde gerçekleşiyor. Filistin yönetimi, Trump'ın bu günü seçmesine tepkili. Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, büyükelçiliğin taşınma tarihinin, "uluslararası hukukun ihlali, eşitlik ve ahlak gibi değerlerin hiçe sayılması anlamına geldiğini" ifade etti.

Hamdallah, "Filistin tarihindeki böylesi bir trajik günün seçilmesi barış sürecinin temel değerlerine yönelik hassasiyet ve saygı eksikliğine işaret ediyor" dedi.

Bugün öğleden sonra yapılacak büyükelçilik açılışına ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in katılması bekleniyor.

DW,dpa, AP/ GA,ÖA

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