 Gazze Şeridi′nde can kaybı 41′e yükseldi | DÜNYA | DW | 14.05.2018
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DÜNYA

Gazze Şeridi'nde can kaybı 41'e yükseldi

Gazze'de ABD'nin Kudüs büyükelçiliğini protesto eden Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma yaşanıyor. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 41 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildiriliyor.

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ABD'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğinin açılışı nedeniyle bölgede tansiyon yükseldi. ABD'nin kararını protesto etmek için Gazze Şeridi'nde toplanan binlerce Filistinli'ye İsrail askerleri tarafından yapılan müdahale sonucunda onlarca kişi hayatını kaybetti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin sınır bölgesinde açtığı ateş sonucu 41 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Filistinli sağlık yetkilileri, yaralanan 772 kişiden 86'sının durumunun ağır olduğunu belirtti. Alman haber ajansı dpa'ya göre yaralı sayısı bini buluyor. 

Hayatını kaybedenlerden birinin 21 yaşında olduğu belirtilirken, diğer kişilerle ilgili henüz bilgi verilmedi. 

Uluslararası haber ajansı Associated Press'e konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun müdahalede gerçek mermi kullandığını söylüyor. Gazze Şeridi'nin yanı sıra Kudüs ve Beytüllahim yakınlarında da çatışma yaşandığı aktarılıyor. 

Gazze Şeridi'nde bir milyon kişi bekleniyor
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Gazze'deki protestolarda en az 25 Filistinli öldürüldü

Gazze'de Pazartesi günü itibarıyla tüm siyasi fraksiyonların katılımıyla yapılan genel grev nedeniyle iş yerleri, üniversiteler ve okullar kapalı kalacak. Gazze Şeridi'ndeki protestolara bir milyona yakın kişinin katılması bekleniyor.

Filistinlilerin ana caddelerde de eylemler düzenlediği bildirildi. Filistinliler otobüslerle protesto alanına taşınırken, camilerden protestolara katılım gösterilmesi için çağrılar yapıldığı belirtildi.

İsrail devletinin kurulduğu tarih olan 14 Mayıs'ı takip eden 15 Mayıs günü, Filistinliler için Nakba (Felaket) Günü olarak anılıyor. Bu nedenle Salı günü anmalar gerçekleştirilecek.

Israel Palästinensische Protestierende

Filistin Başbakanı : Hukuk ve değerler hiçe sayılıyor

ABD Büyükelçiliği'nin açılışı hem Filistinliler hem de İsrailliler için önem taşıyan bir günde gerçekleşiyor. Filistin yönetimi, Trump'ın bu günü seçmesine tepkili. Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, büyükelçiliğin taşınma tarihinin, "uluslararası hukukun ihlali, eşitlik ve ahlak gibi değerlerin hiçe sayılması anlamına geldiğini" ifade etti.

Israel, Gaza: Palästinenser demonstrieren gegen den Umzug der US Botschaft nach Jerusalem

Sınırdaki protestolara bir milyona yakın kişinin katılması bekleniyor.

Hamdallah, "Filistin tarihindeki böylesi bir trajik günün seçilmesi barış sürecinin temel değerlerine yönelik hassasiyet ve saygı eksikliğine işaret ediyor" dedi.

Kudüs'teki büyükelçilik açılışına ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner katılıyor.

DW,dpa, AP/ GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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