Gazeteci Deniz Yücel serbest | TÜRKİYE | DW | 16.02.2018

Türkiye'de 14 Şubat 2017'den bu yana cezaevinde tutulan Die Welt muhabiri Deniz Yücel tahliye edildi.

Yücel hakkındaki tahliye kararını ilk olarak 44 yaşındaki gazetecinin çalıştığı Die Welt duyurdu. Alman gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, "Nihayet! Bir yılı aşkın süredir Türkiye'de alıkonulan Welt muhabiri Deniz Yücel serbest kalıyor. Avukatı Veysel Ok bu bilgiyi verdi" denildi.

Avukat Veysel Ok da Twitter hesabından, Silivri Ceazaevi'nden tahliye edilen Deniz Yücel ve eşi Dilek Yücel'in kavuşma anına dair bir fotoğraf paylaştı.

Bakanlık: Anlaşma yok

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Deniz Yücel vakasının Türk ve Alman hükümetleri arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya koyan ilk vaka olmadığının altını çizdi. Herhangi bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu belirten sözcü, Yücel'in serbest bırakılması için Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapılmadığını belirtti. Alman sözcü, "kirli anlaşmalar veya yan mutabakatlardan" söz edilemeyeceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Der Spiegel dergisine bir süre önce verdiği demeçte, Yücel'in serbest kalması hâlinde, Türkiye'nin beklediği silah ihracatına yeşil ışık yakılabileceği mesajı vermişti.

Yücel'le ilgili tahliye kararı sonrası konuşan Federal Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer de "herkesin uzun bir süre birlikte çalıştığı çok önemli bir adım atıldığını" söyledi.

18 yıla kadar hapsi isteniyor

Tahliye kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yücel hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmasının ardından alındı.

İddianamede, Yücel hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi Yücel'in tahliyesine karar verdi.

Yurt dışı yasağı yok

Yücel'in tutuksuz yargılanacağını belirten Die Welt, mahkemenin hâlen Silivri Cezaevi’nde tutulan Yücel'e yurt dışına çıkış yasağı koymadığını bildirdi.

14 Şubat 2017'de kendi isteğiyle ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınan Yücel, 27 Şubat'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Deniz Yücel hakkında o tarihten bu yana henüz iddianame hazırlanmamıştı.

Deniz Yücel'in eşi Dilek Yücel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonunda! Deniz özgür!" dedi.

Die Welt'i bağlı olduğu Springer Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner de ilk değerlendirmesinde, "Çok sevinçliyiz ve Deniz Yücel'in bir yılı aşkın süreden sonra nihayet serbest kalıyor olması bizi çok hafifletti" dedi.

Yıldırım'ın Almanya ziyareti

Tutukluluğu Ankara-Berlin ilişkilerinde gerginliğe neden olan Yücel'in tahliyesine dair karar, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da olduğu dönemde alındı. Yıldırım, Perşembe günü de Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüştü.

Yıldırım'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Merkel, "Sayın Peter Steudtner'in, Meşale Tolu'nun tahliye edilmesinden sonra Deniz Yücel konusu bizim için büyük önem taşımaktadır. Kendisine karşı bir iddianame hazırlanmış değil ve bir yıldır tutuklu bulunmaktadır. Bugün Sayın Yıldırım'a bu davanın bizim açımızdan çok büyük önem taşıdığını ifade ettim" demişti.

Yıldırım ise Yücel'in tutukluluğuyla ilgili, "Bunlar, mahkemelerin kendi kapasitesinde, yetkisinde görülüyor ve bunlardan geçmişte birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak" diye konuşmuştu.

AB'den açıklama

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in sözcüsü, Komisyon Başkanı’nın gazeteci Yücel’in tahliye edilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Juncker’in "sürekli olarak" Yücel’in serbest kalmasını talep ettiğini belirten sözcü, Mart ayında Varna’da Türkiye ile yapılması planlanan AB zirvesinin Yücel’in bırakılmasının şartı olduğu iddialarını ise yalanladı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, birçok kez Türkiye’nin "büyük adımlarla" Avrupa’dan uzaklaştığını söylemişti. Juncker, Türkiye’de gazeteciler hapiste olduğu sürece AB ile ilişkilerde ilerleme beklenmemesi gerektiğini belirtmişti.

DW, BÖ/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe