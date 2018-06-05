 Gauland hakkında suç duyurusunda bulunuldu | ALMANYA | DW | 06.06.2018

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ALMANYA

Gauland hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Hessen eyaleti Yabancılar Meclisi Başkanı Gülegen, "kuş pisliği" benzetmesiyle Nazi dönemini “hafife aldığı" gerekçesiyle AfD’li siyasetçi Gauland hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bundeskongress Junge Alternative (JA) für Deutschland Alexander Gauland (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

Nasyonal Sosyalizm dönemini “kuş pisliğine” benzeten sağ popülist parti Almanya için Alternatif (AfD) Eş Genel Başkanı Alexander Gauland hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hessen eyaleti Yabancılar Meclisi Başkanı Enis Gülegen’in Çarşamba günü Wiesbaden Savcılığı'na halk arasında nefret yayma şüphesiyle Gauland hakkında savcılığa şikayette bulunduğu belirtildi. Gülegen, Gauland’ın sözlerini "utanç verici ve soykırım kurbanlarıyla kabul edilemeyecek bir şekilde alay etmek” olarak değerlendirdi.

Hessen eyaleti Yabancılar Meclisi Başkanı Gülegen, Gauland'ın bu sözleriyle Nasyonal Sosyalizm döneminde işlenen suçu hafife almaya çalıştığını savundu. "Önde gelen AfD temsilcilerinin sürekli bilinçli olarak yaptıkları provokasyonların” durdurulması gerektiğini belirten Gülegen, "başka türlü olmuyorsa, hukuki yollardan” da durdurulabileceklerine işaret etti.

AfD Eş Genel Başkanı Gauland, hafta sonunda partisinin gençlik örgütü Genç Alternatif’in kongresinde yaptığı konuşmada, , "Hitler ve Naziler bin yıllık Alman tarihinde sadece bir kuş pisliğidir” ifadesini kullanmıştı. Gauland gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada da, Nasyonal Sosyalizm dönemini hafife almadığını belirterek, "Amacım kesinlikle bu cani sistemin kurbanlarını hafife almak ya da onlarla alay etmek değildi” demişti.

 

AFP,KNA/JD,GY

 © Deutsche Welle Türkçe

 

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