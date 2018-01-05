Gabriel'den Türkiye'ye silah ihracatı için Deniz Yücel şartı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Almanya'nın Goslar kentinde Alman mevkîdaşı Sigmar Gabriel ile bir araya gelecek.

İki bakanın Antalya'da görüştüğünü hatırlatan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, bu ziyaretlerin "Türk-Alman ilişkilerinin adım adım normale dönmesi için iki tarafın gösterdiği çabanın bir ifadesi" olduğunu söyledi. Adebahr, bugün Berlin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin yoğunlaştırılmasının da bunun bir parçası" olduğunu belirtti.

Sözcü Adebahr, görüşmede "kültürden bölgesel meselelere ve bölgede işbirliğine kadar" iki ülke arasındaki çeşitli konuların ele alınacağını söyledi. Adebahr, bu konular arasında "tutukluluk durumlarının" da olduğunu vurgulayarak, bunlardan birinin de gazeteci Deniz Yücel'in durumu olduğunu belirtti.

Adebahr, "Deniz Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi görme zamanının artık geldiğine inandıklarını" da sözlerine ekledi.

Silah ihracatı için Yücel meselesinde çözüm şartı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Deniz Yücel cezaevinde kaldığı sürece Türkiye'ye silah ihracatına onay vermeyeceklerini ifade etti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, haftalık Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta Türkiye'ye Almanya'dan silah ihracatına ilişkin soruları yanıtladı. Gabriel, Türkiye'nin NATO'da ve IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede ortak olmasına rağmen, "Alman Federal Hükümeti'nin çok sayıda silah ihracatına onay vermediğini" söyledi. Gabriel "Yücel vakası çözüme ulaşmadığı sürece de bu durum böyle kalacak" dedi.

Bakan Gabriel, Türkiye'deki Alman tutukluların durumunun yanı sıra, "genel olarak Türkiye'deki gelişmelerin" de Almanya için önemli olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu ve Gabriel kasım ayının başında Antalya'da bir araya gelmişti

Tutuklu Alman vatandaşları

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in geçen yıl şubat ayında "terör propagandası yapmak" ve "kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanması iki ülke arasındaki gerilim yaratan konuların başında geliyor. Türk ve Alman vatandaşı olan Deniz Yücel'in yanı sıra siyasi gerekçelerle Alman vatandaşlarının Türkiye'de gözaltına alınması Almanya'da tepkiyle karşılanıyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adebahr'ın verdiği bilgilere göre, halen Türkiye'de 50 Alman vatandaşı cezaevinde bulunuyor. Ancak sözcü, bunların çoğunun adi suç işledikleri gerekçesiyle tutuklandığını belirtti. Adebahr, bunun yanı sıra dördü çifte vatandaş olan yedi tutuklunun ise siyasi gerekçelerle cezaevinde bulunduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin beklentisi

Alman mevkîdaşı ile yapacağı görüşme öncesinde Almanya'ya ilişkilerde "yeni bir başlangıç" yapma mesajı veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Türkiye'nin en önemli beklentisinin "Almanya'daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine karşı kararlı mücadele" olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, Alman Funke Medya Grubu için kaleme aldığı makalede, "Birçok yüzü olan FETÖ'nün karanlık tarafının daha iyi anlaşılmasını ve buna uygun gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Gabriel memleketini gezdirecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Alman mevkîdaşı Gabriel son olarak kasım ayının başında Antalya'da bir araya gelmiş, görüşmede ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınmıştı. Çavuşoğlu'nun Gabriel'i memleketi Antalya'da kabul etmesi üzerine Gabriel de Çavuşoğlu'nu memleketi Goslar'a davet etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adebahr'ın verdiği bilgilere göre, bakanlar ikili görüşmenin ardından Goslar'ın eski kent merkezinde yürüyüş yapacak ve Goslar İmparatorluk Sarayı'nı ziyaret edecekler. Ayrıca iki bakanın ortak bir basın açıklaması da yapması bekleniyor.

DW/dpa/epd, JD/ÖA

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